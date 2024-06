Eindhoven krijgt twee nieuwe opvangplekken voor 550 extra asielzoekers

In Eindhoven komen twee nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. In totaal gaat het om 550 tijdelijke plekken.

In de opvang aan de Anton Coolenlaan is vanaf begin volgend jaar plek voor 250 mensen. Bij de opvanglocatie aan Eindhovenseweg kunnen waarschijnlijk vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar 300 mensen worden opgevangen.

De gemeente gaat hierover een bestuursovereenkomst aan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarin worden afspraken geregeld over onder meer onderwijs, begeleiding en activiteiten voor de toekomstige bewoners.

Het COA breidt ook het aantal opvangplekken uit in het Novotel aan de Anthony Fokkerweg. In plaats van 50 mensen kunnen daar binnenkort 200 mensen terecht. Met de nieuwe opvangplekken gaat de gemeente in totaal 1200 asielzoekers opvangen. Daarmee zou de gemeente voldoen aan de spreidingswet. Maar die wet staat sinds de vorming van een nieuw kabinet op losse schroeven. Op dit moment vangt de gemeente 500 vluchtelingen op.

