Snelfietspad open, maar omwonenden protesteren

Het moest een feestelijke bijeenkomst worden woensdag, de opening van een deel van een prachtig, breed snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven. Maar de gemeente had buiten boze omwonenden gerekend. Die demonstreerden tijdens de openingshandeling, omdat ze geen vertrouwen hebben in een goede afloop. "Het gaat ook om ónze veiligheid."

Raadslid John Geven vindt het bizar dat een deel van de fietsroute nu al geopend wordt. “De gemeente rekent op die route op 2000 fietsers per dag. Het is gewoon wachten op een ongeluk ”, zegt hij. “Er zijn hier al eerder ongelukken gebeurd. Deze spoorwegovergang staat in de top 40 van meest gevaarlijke overgangen in Nederland en er zijn er 2600, dus dat zegt wel iets.”

Het snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven is al jaren onderwerp van gesprek en een echt hoofdpijndossier. Lange tijd eindigde het ambitieuze project gewoon in een weiland, net buiten Helmond. Nu is een groot deel van het pad tot aan Nuenen wel aangelegd. Maar daar eindigt het voorlopig weer. Fietsers moeten het spoor over om verder te gaan. Dat kan bij twee overgangen en beide zijn gevaarlijk, vinden Nuenense gemeenteraadsleden.

“Iedereen met gezond verstand ziet dat het een gevaarlijke toestand is”, zegt Judith Tesser van de VVD. “Mijn enige zorg is: hoe voorkomen we op die plek een ongeluk.” Er zijn rapporten die stellen dat de situatie veilig is. “Maar daarin is menselijk gedrag niet meegenomen. Je ziet nu al dat de fietsers schuin over het spoor oversteken. Of als spoorbomen naar beneden gaan, mensen toch nog even snel oversteken.”

Het probleem is dat het laatste deel van de route niet kan worden aangelegd, omdat de gemeente Eindhoven nog grond moet kopen. Meerdere personen hebben bezwaar gemaakt, onder wie een boer die niet uitgekocht wil worden en naar de Raad van State is gestapt. Daardoor kan het zeker tot 2026 duren voordat dat deel van de fietsroute klaar is.

En omwonenden zijn boos over het snelfietspad. Ze vinden dat het plan hen 'door de strot is gedrukt'. Het snelfietspad loopt vlak langs achtertuinen en bewoners zijn bang dat ze hun auto niet meer voor het huis kunnen parkeren. "We maken ons zorgen om hun en onze veiligheid."