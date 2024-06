Ouderen steeds vaker mishandeld: 'We zien het topje van de ijsberg'

Steeds vaker gaat het mis met ouderen die zelfstandig blijven wonen. Want één op de twintig ouderen wordt mishandeld. Slechts het topje van de ijsberg komt terecht bij mensen als Marjolein Kuenen van Veilig Thuis in Tilburg: “Ik kwam bij een mantelzorger die haar man achterover had gekiept in de luie stoel. Want dan kon ze even een half uurtje weg. Die man was dementerend, kon er niet uit. Hij was aan het schreeuwen. Hoe schrijnend is dat?”

209 meldingen van ouderenmishandeling kreeg Marjolein vorig jaar binnen bij Veilig Thuis, de instantie die hulp geeft bij huiselijk geweld in de regio Midden-Brabant. “Terwijl we veel meer meldingen hadden moeten krijgen, want één op de twintig ouderen wordt mishandeld. We missen er dus een hele hoop. Da’s echt bizar.”

Voorbeelden van ouderenmishandeling heeft Marjolein genoeg. En het gaat lang niet altijd over slaan of schoppen: “Een oudere dame had haar bankpasje aan haar kleindochter gegeven. Want zij zou voor haar zorgen. Maar even later stond er geen geld meer op de rekening. Soms verdwijnen er geldbedragen waar je akelig van wordt. Dan moet een dame haar grote huis aan de Bredaseweg verkopen, omdat ze in een paar maanden tijd geen geld meer heeft.”

Ook berucht: de ‘nieuwe vrienden’: “Die maken een praatje bij de koffiecorner in de supermarkt. Ze horen dat mensen geen kinderen hebben, komen ’n keer de tuin doen, zijn heel vriendelijk, komen nog een keer en nog een keer. En op een gegeven moment zeggen ze: ‘Zal ik je helpen met je bankzaken?’ En een half jaar later is de bankrekening leeg.”