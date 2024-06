Cathelijn Peeters wint brons op 400 meter horden achter winnares Femke Bol

Cathelijn Peeters uit Dongen heeft op het EK-atletiek een bronzen medaille gehaald op de 400 meter horden. De Brabantse atlete liep in Rome een tijd van 54,37 en finishte achter de Franse Louise Maraval en winnares Femke Bol. Peeters is daarmee de tweede atlete uit Brabant ooit die een EK-medaille won.

Tijdens de finale in Rome waren natuurlijk alle ogen gericht op Femke Bol. Zij was de titelhouder op de 400 meter horden en wist die titel met overmacht te prolongeren. De 24-jarige topatlete rende in het Stadio Olimpico van Rome naar het goud in een kampioenschapsrecord van 52,49. Het was haar beste tijd van dit jaar, maar wel boven haar Europees record van 51,45.

Cathelijn Peeters maakte het Nederlandse succes nog groter door de bronzen medaille te winnen in een tijd van 54,37. Dat was slechts een fractie achter Louise Maraval uit Frankrijk die over de meet ging in een tijd van 54,23.

Wilma van den Berg

De bronzen plak voor Cathelijne Peeters is een bijzondere, want het is sinds 1969 dat er weer een Brabantse atlete op het ereschavot kwam te staan. Het was maar liefst 55 jaar geleden dat Wilma van den Berg uit Uden een zilveren medaille veroverde op een EK. Ze deed dat destijds op de 100 meter met een tijd van 11,7 seconde.

Het is overigens voor Peeters niet de eerste keer dat ze zichzelf in de prijzen loopt. In maart Cathelijn Peeters haalde ze een gouden plak op het WK Indoor in Glasgow. Samen met haar teamgenoten Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne de Witte zette ze de beste tijd neer op de 4 x 400 meter estafette. Het was de eerste keer in de historie van de Nederlandse atletiek dat een estafetteteam goud wint op een WK Indoor.

Dat kunstje wisten ze al eens eerder te flikken in Boedapest. In 2023 haalde het Nederlandse kwartet op de 4 x 400 meter estafette ook al goud. Die zege had een bijzonder Brabants randje, want naast Peeters liep in dat gouden team ook Eveline Saalberg uit Vessem. Ook die zege bleek historisch, want nooit eerder haalde een Nederlandse estafetteploeg een gouden medaille op een WK.

