Eén knal veranderde leven agenten, taakstraf voor vuurwerkgooier

Een 20-jarige man uit Helmond die op oudejaarsdag 2022 zwaar vuurwerk gooide naar twee agenten, is woensdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 240 uur taakstraf en drie dagen cel. Ook moet hij een schadevergoeding betalen. Een van de agenten liep ernstige gehoorbeschadiging op door de harde knal. Beiden hebben bovendien last van tinnitus (oorsuizen).

Op de oudjaarsnacht, anderhalf jaar geleden, kregen agenten een melding om naar station Brandevoort in Helmond te gaan. Een groep jongeren zou daar vuurwerk hebben afgestoken in de fly-over, een brug over het spoor.

Ontploft op enkele meters afstand

Bij het pleintje voor het station werd vanuit een groep jongeren vuurwerk, een zogenoemde thunderking, gegooid richting de twee agenten. Het ontplofte met een luide knal op enkele meters van hen. Daarna gingen de jongeren ervandoor.

Kort daarna wisten de agenten de verdachte aan te houden. Op bewakingsbeelden was te zien dat hij degene was die het vuurwerk in de richting van de politie had gegooid.

Die ene knal gooide het leven van beide slachtoffers compleet overhoop. Ze zullen waarschijnlijk hun leven lang last houden van wat hen is overkomen. Agent Els zei eind vorig jaar tegen Omroep Brabant dat ze allebei bij elke knal in de stress schieten: "We zijn ons toen rot geschrokken.”

"Niemand ziet de paniek in mijn lijf als er iets hards op de grond valt", aldus Els. "Niemand ziet dat ik een concert oversla, omdat ik daar een dag van moet bijkomen. Dat ik drukke kroegen vermijd, omdat de herrie me uitput. Als ik bedenk dat dit komt doordat iemand expres zwaar vuurwerk naar ons gooide, wil ik huilen en voel ik boosheid tegelijk."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Agent Els werd bekogeld met vuurwerk en daar heeft ze nog steeds last van