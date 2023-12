Agent Els werd bekogeld met vuurwerk en daar heeft ze nog steeds last van

Oudjaarsdag in Helmond een jaar geleden. Agent Els Hofmans (35) en haar collega rijden af op een melding 'vernieling door vuurwerk'. Daar aangekomen lijkt er weinig aan de hand, totdat er vanuit het niets een enorme knal klinkt. Els en haar collega grijpen uit een reflex naar hun oren. Een tiener heeft zojuist zwaar illegaal vuurwerk naar de twee gegooid. Die ene knal gooit het leven van beide agenten compleet overhoop.

Bij iedere onverwachte klap, dat kan een dichtslaande deur zijn, schiet het lichaam van agent Els in een kramp. Hoe stilte klinkt, is voor altijd een herinnering uit het verleden geworden door een permanente piep in haar hoofd. Ondanks deze ongemakken werkt Els na een jaar weer bijna op volle kracht. "Ik hoop door mijn verhaal te vertellen te voorkomen dat iemand ooit nog vuurwerk gooit naar een ander en al helemaal niet naar hulpverleners."

De volgende ochtend gaat ze weer aan het werk, maar is die piep niet verdwenen. Ook in de dagen erna blijft dat irritante geluid aanwezig. Els slaapt slecht, want hoe stiller de omgeving hoe dominanter de piep aanwezig is. Later stelt een arts de diagnose tinnitus. Haar collega is er niet veel beter aan toe. Vanuit de politie krijgen ze hulp. "Maatschappelijk werk, de psycholoog, de fysio, hogedrukcabines voor de oren, EMDR-therapie. Van alles hebben we geprobeerd om van die piep af te komen, zonder succes."

Het is niet alleen de piep die hun functioneren op het werk en privé beperkt. "Bij elke knal schieten mijn collega en ik in de stress", vertelt Els. "We zijn ons toen rot geschrokken en wij schrikken nog steeds van plotselinge harde geluiden. Je hart gaat dan tekeer en je verstijft. Dat is maar een fractie van een seconde, maar dat gebeurt wel bijna iedere dag. Ik krijg daardoor ook lichamelijke problemen. Mijn schouder zit bijvoorbeeld helemaal vast, omdat ik zo vaak verkramp."