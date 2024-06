Geslaagd! De vlag kan uit en de schoolboeken in de fik!

Het is nagelbijtend naast de mobiele telefoon zitten voor ruim 191.000 middelbare scholieren die woensdag te horen krijgen of ze zijn geslaagd. Kan de vlag uit, is het bittere teleurstelling of moet er eerst nog een herexamen worden gemaakt? Ook de 16-jarige Sietske uit Waalwijk wacht vol spanning. "De telefoon staat op z'n allerhardst, dan kan ik het belletje tenminste niet missen."

Minuten lijken uren op deze woensdagmiddag. De ouders van Sietske, haar opa en oma en haar vriendje zitten op de bank, en allemaal hopen ze vurig dat er straks goed nieuws komt vanuit school.

"Af en toe was het alsof we Russisch en Chinees praatten."

De afgelopen maanden was het bikkelen voor Sietske. Engels, Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis, al dat stampen viel soms niet mee. "Af en toe was het alsof we Russisch en Chinees praatten", blikt moeder Nienke terug. "Maar uiteindelijk vonden we elkaar wel. Het was belangrijk dat ze haar prioriteiten even duidelijk op een rijtje had." Als iets na het middaguur de telefoon zoemt, wordt het muisstil in de kamer. Iedereen houdt de adem in. En dan zijn daar de verlossende woorden: 'Je bent geslaagd!'. Een stralende lach breekt door bij Sietske, gevolgd door een diepe zucht. Vanaf de bank klinkt een klaterend applaus, er zijn zoenen en een dikke sjerp voor het feestvarken.

Geslaagd! De Brabantse vlag kan uit! (Foto: Noël van Hooft)