Oud-voetballer Ronnie S. blijft langer in de cel voor drugshandel

Het voorarrest van oud-voetballer Ronnie S. uit Breda is donderdag verlengd. Hij blijft veertien dagen langer vastzitten. S. (39) werd afgelopen maandag opgepakt voor drugshandel en witwassen.

De oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Twente werd opgepakt in Eindhoven en zit sindsdien in de cel. Volgens de rechtbank is er voldoende reden om hem langer vast te houden.

Zijn vriendin werd opgepakt in Hoogstraten en ook zijn ouders moesten een paar nachten de cel in. Maar zij zijn inmiddels weer vrijgelaten. Of zij nog verdachte zijn in deze drugszaak is niet bekend.

Cocaïne geïmporteerd

Ruud S. (42), de broer van Ronnie, werd in maart nog veroordeeld tot 54 maanden cel voor betrokkenheid bij het importeren van grote partijen cocaïne. Dat deed hij samen met zes anderen. Ze waren actief sinds 2018 en importeerden de cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Het spul zat verstopt in partijen koffie, hout en tegels.

De politie wilde afgelopen maandag nog een broer van Ronnie S. aanhouden, maar die werd niet thuis aangetroffen. De politie is nog naar hem op zoek.

Gekraakte telefoongesprekken

De politie kwam de vijf familieleden op het spoor dankzij gekraakte telefoongesprekken tussen criminelen uit 2021 en 2022.

Waar Ronnie S. nu precies van verdacht wordt, zoals de omvang van de zaak of om welke drugs het gaat is nog niet bekend. De oud-voetballer zit in volledige beperking en mag alleen praten met zijn advocaat. De advocaat en de politie mogen in zo’n geval ook geen verdere details delen met de buitenwereld.

Landskampioen

Ronnie S. speelde jarenlang voor NAC Breda. Hij speelde daar al in de jeugd en debuteerde in 2003 in het eerste elftal. Na 122 wedstrijden vertrok hij in 2008 naar FC Twente, waar hij landskampioen werd.

Die succesjaren leverden hem in 2010 een transfer op naar Wigan Athletic, dat toen in de Engelse Premier League speelde. Van 2013 speelde hij bij Standard Luik, waarna hij in 2015 terugkeerde bij NAC Breda.

Toen de Bredanaren in 2016 niet promoveerden naar de Eredivisie en een hoop NAC-spelers vertrokken, zette Ronnie S. na 293 profwedstrijden een punt achter zijn carrière.

