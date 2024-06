‘Meesteroplichter' Rob van H. moet weer de cel in, voor 2 jaar dit keer

De 56-jarige oplichter Rob van H. uit Boxtel is veroordeeld tot twee jaar cel. Ook moet hij bijna 29.000 euro aan schadevergoedingen betalen. Dat heeft de rechter in Den Bosch donderdag bepaald.

Rob van H. staat bekend als 'meesteroplichter', zoals Alberto Stegeman hem noemde. Hij verscheen meerdere keren in tv-programma's als 'Undercover in Nederland' en 'Opgelicht'.

De rechter neemt het Van H. ‘zeer kwalijk’ dat hij misbruik maakte van het vertrouwen dat slachtoffers in hem stelden. Ook heeft de rechtbank in de uitspraak meegenomen dat Van H. al talloze keren is veroordeeld voor oplichting. Zelf zegt Van H. zich al 25 jaar bezig te houden met oplichtingspraktijken.

Gewetenloze rasoplichter

De officier van justitie noemde Rob van H. tijdens de behandeling van zijn zaak 'een gewetenloze rasoplichter die hardnekkig door blijft gaan met het maken van slachtoffers' en eiste twee weken geleden een celstraf van vier jaar.

In 1997 werd Van H. ook veroordeeld voor oplichting. De vier slachtoffers ontvingen destijds een schadevergoeding van ruim 23.000 euro en Van H. moest vijftien maanden de cel in. Daarna werd hij nog eens vijf keer veroordeeld voor soortgelijke praktijken.

Een van zijn laatste slachtoffers was een vrouw die haar hypotheek niet rond kreeg. Ze had snel zekerheid nodig, Rob van H. kon haar die zekerheid geven. Het eindresultaat? Het geld kwam er nooit. Wel kwamen er allerlei smoesjes. De vrouw heeft het huis nooit kunnen kopen. Haar ouders moesten een extra hypotheek nemen en zelf is ze in grote financiële problemen geraakt. Het slachtoffer heeft sindsdien last van paniek- en angstaanvallen.

Geraffineerd

Volgens de rechtbank hanteert Van H. vaak dezelfde aanpak. Hij drong binnen in het leven van de slachtoffers en won op geraffineerde wijze hun vertrouwen. Zo raakte hij in januari 2023 in een café in gesprek met een vrouw en deed zich daarbij voor als een ander.

Hij hield daarna contact met haar en toen de vrouw maanden later aan het verhuizen was, liet hij een vloer voor haar leggen. Hierdoor vertrouwde de vrouw hem en was zij bereid om de verdachte 750 euro te lenen toen hij daar om vroeg. De verdachte betaalde dit geleende geld nooit terug. Ook het vloerenbedrijf kreeg de 4390 euro voor de geleverde vloer nooit overgemaakt.

Een stel dat bevriend raakte met Van H. had hij ervan overtuigd dat hij ze aan een hypotheek zou kunnen helpen voor een pand in Maastricht. In totaal maakten deze slachtoffers 15.000 euro over, maar een hypotheek kregen ze niet. Ook een andere vrouw beloofde hij te kunnen helpen aan een hypotheek voor een woning. Zij maakte 4661 euro over en zag daar niets van terug, ook geen hypotheek.

Auto's en telefoons

Tot slot lichtte hij nog drie andere slachtoffers op. Het eerste slachtoffer wist hij ervan te overtuigen om zo’n 2800 euro over te maken voor 25 iPhones die hij goedkoop zou kunnen aanschaffen. En weer een ander ander moest 500 euro overmaken als aanbetaling voor meerdere iPhones en auto’s die hij in de toekomst zou leveren. Terwijl het derde slachtoffer 2000 euro overmaakte als aanbetaling voor een auto. Auto's en telefoons die er nooit kwamen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

'Gewetenloze rasoplichter' Rob vult al 25 jaar het ene gat met het andere