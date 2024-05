'Gewetenloze rasoplichter' Rob vult al 25 jaar het ene gat met het andere

“Je bent echt een sneu persoon. Als dit jouw bestaan is, dan is dat toch geen leven?!” Harde woorden, uitgesproken door Loes, een van de vele slachtoffers van Rob van H. Deze 'meesteroplichter', zoals Alberto Stegeman hem noemt, verscheen meerdere keren in tv-programma's als 'Undercover in Nederland' en 'Opgelicht'. Maar wie is deze man uit Boxtel die al ruim 25 jaar onverbeterlijk leeft van het geld van anderen?

Zonder een blik op zijn slachtoffers in de zaal te werpen, loopt de 56-jarige Rob donderdagochtend naar zijn stoel in de rechtbank. Uit niets blijkt dat het hier gaat om ‘een gewetenloze rasoplichter’, zoals de officier van justitie hem noemt. Het OM schetst een beeld van een man die op sluwe wijze in de levens kroop van zijn slachtoffers. “Hij ging relaties met ze aan, begaf zich in hun familiekring. Door hem raakten ze bijna dakloos of kregen ze ruzie met hun partner of vrienden.”

Een glansrijke loopbaan als oplichter

Van H. is met een busje vanuit de gevangenis in Grave naar Den Bosch gebracht. Hij zit momenteel een straf van vier jaar uit voor, jawel, oplichting. Ditmaal staat Rob terecht omdat hij zich onder meer voordeed als auto- en telefoonhandelaar en hij zichzelf omdoopte tot ‘miljonair’ die mensen kon helpen aan geld voor hun hypotheek. De totale schade? Zo'n 30.000 euro.

In 1997 werd Van H. voor het eerst veroordeeld voor oplichting. Vier slachtoffers ontvingen een schadevergoeding van ruim 23.000 euro en de oplichter verdween voor vijftien maanden achter de tralies. Het is het begin van ruim 25 jaar aan oplichtingspraktijken met tussenpozen in de gevangenis. Ronald, Ron, Bart… Allerlei valse namen komen voorbij tijdens de zitting. "Als het niet tot straffen zou leiden, zou je bijna zeggen: 'Het is een glansrijke loopbaan'", stelt de voorzitter van de rechtbank.

Voor het eerst hulp gezocht

Tijdens vorige rechtszaken kwam Rob niet opdagen of hield hij zijn mond. Dat is dit keer anders. “Ik heb echt spijt dat ik het zover heb laten komen. Absoluut. Ik had veel eerder aan de rem moeten trekken. Mensen hebben het niet verdiend, zijn altijd goed en hartelijk voor me geweest.”

Toch is de rechtbank kritisch. "Maakt u elke keer een kosten- batenanalyse?", vraagt een van de rechters. "Want u heeft steeds forse straffen gekregen. Is dat het waard?" Het is gaten vullen met gaten, geeft de verdachte aan. "De rekeningen blijven openstaan. Dus als je buitenkomt, begint alles weer van voor af aan. Om schoon schip te maken, moet ik eerst bij mezelf schoon schip maken."

Van H. zegt voor het laatst te hebben gewerkt in 2005 of 2006. "Het lijkt een soort levensstijl. U heeft jarenlang geleefd van wat u heeft binnengehaald met oplichting als ik u strafblad bekijk", concludeert de voorzitter. "U leeft constant onder dreiging van ontmaskering." Van H. zelf lijkt te worstelen met zijn gewoontes. "Hoe stop je?," vraagt hij zich hardop af. "Dan moet je eerst toegeven waar je mee bezig bent.” De oplichter geeft aan dat hij wekelijks gesprekken voert. "Ik heb voor de eerste keer in mijn leven hulp gezocht." Een traumatische gebeurtenis uit het verleden zou enorme invloed hebben gehad. "Maar daar wil ik niet meer over vertellen."

Tattoo op bil

Een van zijn slachtoffers was een vrouw die haar hypotheek niet rond kreeg. Ze had snel zekerheid nodig, Rob van H. kon haar die zekerheid geven. Het eindresultaat? Het geld kwam er nooit. Wel kwamen er allerlei smoesjes. De vrouw heeft het huis nooit kunnen kopen. Haar ouders moesten een extra hypotheek nemen en zelf is ze in grote financiële problemen geraakt. Het slachtoffer heeft sindsdien last van paniek- en angstaanvallen.