Vervuiling op vliegbasis, gemeente ziet geen gevolgen voor omwonenden

Het terrein van vliegbasis Gilze-Rijen is flink vervuild met PFOS, een stof die valt onder PFAS. Dat bleek uit een onderzoek van het onderzoeksplatform Pointer. Alle monsters die op het terrein werden genomen bevatten een schrikbarende hoeveelheid bodemverontreiniging. Op één plek wordt de norm voor ernstige vervuiling zelfs 56 keer overschreden. Wat vinden de gemeente Gilze-Rijen, waterschap de Brabantse Delta en Defensie hiervan?

PFOS-houdend schuim Op de vliegbasis was tot het begin jaren '70 een speciale plaats voor het oefenen van het blussen van kerosinebranden. In het blusschuim werd in 2022 PFOS aangetroffen. De vliegbasis en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben dat ook gedeeld met de gemeente. Uit onderzoeken is gebleken dat de vervuiling zich op en onder de vliegbasis bevindt.

PFOS zijn chemische stoffen die door mensen zijn gemaakt, het is een zusje van het meer bekende PFAS. De stoffen breken niet of nauwelijks af in het milieu en kunnen schadelijke effecten hebben voor mensen.

Verhoogde waarde PFAS

Het waterschap Brabantse Delta heeft in 2022 in het beekje Aalstraatselei op honderd meter afstand van de vliegbasis Gilze-Rijen in de bodem een verhoogde waarde van PFAS gevonden. "Drie keer zoveel als eigenlijk zou mogen. Dat bleek uit een onderzoek in het slib op de bodem. De hoogte van het PFAS-gehalte was voor het waterschapgeen geen reden om de alarmbel te luiden", zegt een woordvoerder van de Brabantse Delta. De stof PFAS is pas gevaarlijk bij zeer grote inname.

Of deze PFAS ook echt van de vliegbasis afkomstig is, is niet onderzocht door het waterschap. "Er zijn geen sloten of beken van de vliegbasis die afwateren in de Aalstraatselei." Het waterschap zegt dat het de Aalstraatselei en andere beekjes en sloten in de omgeving van de vliegbasis opnieuw gaat onderzoeken op PFAS. "Mogelijk wordt ook het oppervlaktewater onderzocht op vervuiling."

Aan de bak

In de aflevering van Pointer reageert ook demissionair staatsecretaris Christophe van der Maat. "Defensie maakt veel geld vrij om alle terreinen met een verontreinigde bodem af te graven en te saneren. Dat hebben we ook gedaan op de vliegbasis in Leeuwarden. Jaren geleden was daar een ongeluk met een straaljager en toen is er stevig geblust.", zegt Van der Maat. "We moeten aan de bak. PFOS zit in het grondwater en het baggerslib. We weten nu ook dat het in het oppervlaktewater zit."

Vliegbasis Gilze-Rijen is niet de enige vliegbasis met een verontreinigde bodem. In Brabant staan ook vliegbasis Eindhoven, vliegbasis Volkel en vliegbasis Woensdrecht op de lijst van verontreinigde terreinen.

