Gedoe om dorpshuis lijkt voorbij, gemeenteraad kiest voor kerk

De soap rond het nieuwe dorpshuis in Vierlingsbeek is tot een einde gekomen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Land van Cuijk wil dat het dorpshuis in de Laurentiuskerk komt. Er was lange tijd gedoe of het dorpshuis op haar huidige plek in de Joffershof zou blijven of naar de kerk gaat. Dat liep zo hoog op dat het bestuur van de Joffershof door alle intimidatie opstapte.

Er klonk gejuich op de publieke tribune van de raadszaal in Cuijk nadat de gemeenteraad had gestemd. De zaal zat vol met voorstanders van een nieuwe multifunctionele accommodatie in de Laurentiuskerk. De 15-jarige Stef Verhoeven komt samen met dorpsgenoten de raadsvergadering binnen met een maquette van de kerk. Daarin zitten 900 handtekeningen. Allemaal van mensen die graag willen dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) voor Vierlingsbeek en Groeningen in de leegstaande Laurentiuskerk komt. Gedoe Er is al heel lang gedoe over wat er moet gebeuren met het dorpshuis in Vierlingsbeek. Moet er een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de leegstaande Laurentiuskerk komen of blijft het dorpshuis in gemeenschapshuis Joffershof. Het is een hele grote wens van een groep inwoners van het dorp dat het MFA naar de kerk gaat. Ze hebben daar de kerk een paar jaar geleden voor gekocht.

"Als iemand het graag in de kerk wil, ben ik het wel."

Maar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk ziet dit plan niet zitten. De verbouwing van de kerk kost veel geld. Vooral de exploitatiekosten van de nieuwe accommodatie in de kerk zouden veel te hoog worden. En dus stelde het college voor om Joffershof uit te breiden en voor altijd het dorpshuis te laten zijn. Historische fout Wethouder Willy Hendriks zegt dat ze alle emoties rond de kerk begrijpt. “Als iemand graag de kerk wil, ben ik het wel”, zegt de wethouder. “Ware het niet dat we al tien jaar lang zoeken naar een oplossing om het in de kerk te doen. Het lukt gewoon niet. Het zou een historische fout zijn om de MFA in de kerk te doen. Dat gaat ons heel veel geld kosten."

"Historische fout als het niet in de kerk komt."

Toch denken veel partijen in de gemeenteraad dat het anders moet. Een plan van CDA en Liberaal LVC om als gemeente voor 1 euro de kerk te kopen en 2,6 miljoen vrij te maken om het MFA in de kerk te bouwen haalt een nipte meerderheid. "Het zou juist een historische fout zijn als we het niet in de kerk doen", zei Johan Hermanussen van Liberaal LVC. "Er moet nu duidelijkheid komen." Maar er zijn wel grote zorgen nu er gekozen is voor de kerk. De exploitatie van het plan dat nu is aangenomen, is niet dekkend. Veel raadsleden maken zich zorgen wat dit gaat betekenen voor alle plannen voor nieuwe MFA's in één van de andere 32 kernen van de gemeente Land van Cuijk. "We gaan nu elk jaar 190.000 euro uitgeven aan één MFA", zegt de wethouder.

"Ik hoop dat er weer eenheid komt."