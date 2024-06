Man (67) wil seks met 11- en 12-jarige meisjes, maar wordt betrapt

'Heb je weleens een rokje zonder slipje aan?', 'Mag ik je dan aanraken? Je likken?' en 'Kun je je tepeltjes hard maken?'. Een kleine greep uit de teksten die Andre E. via Facebook stuurde naar hele jonge meisjes. De 67-jarige Bredanaar werd tot twee keer toe in de val gelokt door een pedohunter. "Toen ben ik flink mishandeld."

Een kleine man met grijs haar en een geblokt overhemd aan. Verdachte Andre oogt nerveus, wrijft regelmatig over zijn gezicht. De Bredanaar zat in januari 2023 vast nadat hij had afgesproken met een 12-jarig meisje op het Dr. Struyckenplein. "Ik ben daar naartoe gegaan, maar er was niemand." Het OM gaat er vanuit dat het meisje waarmee de verdachte afsprak niet echt bestond, maar dat het gaat om virtuele creatie.

"Zou ik eraan mogen likken?"

"Ik vind je wel leuk. Je bent een nieuwe ervaring voor mij, zo’n jong meisje", stuurde de verdachte naar de 12-jarige. "Mag ik je dan ook aan raken. (...) Zou ik eraan mogen likken?" Andre dacht contact te hebben met een 12-jarige, maar praatte eigenlijk met een pedohunter. "Ik word benaderd door jonge meisjes die lastig worden gevallen door viezerikken," vertelde deze man aan de politie. Andre zelf zegt nu dat het "een domme fout" was. "Ze was veel te jong. Ik had er nooit aan moeten beginnen. Dit wil ik niet meer." De verdachte werd aangehouden en zat twee dagen vast. Toch ging hij een paar maanden later, in mei, opnieuw in de fout. Dit keer zocht hij contact met een 11-jarig meisje.

"U bent bloedserieus en neemt de leiding in het gesprek."

"U vraagt haar of ze zondag een rokje aan wil doen en of ze weleens een rokje heeft gedragen zonder slipje aan. Nogmaals: ze was 11," stelt de voorzitter van de rechtbank. "Dan vraagt u of ze alles wel lekker schoon gaat wassen? Wat is dat voor een rare vraag?!” De verdachte zegt zich het gesprek niet meer goed te kunnen herinneren. Ook met het 11-jarige meisje wilde Andre afspreken. "Ik zou nooit daarin meegaan", zegt de verdachte over de seksuele handelingen waar hij het in de gesprekken over heeft. Maar, zegt de rechter, "uit die gesprekken blijkt op geen enkel moment dat u ook maar enige terughoudendheid heeft. U bent bloedserieus en neemt de leiding in het gesprek." Het 'afspraakje' mondde uit in een fysieke confrontatie tussen de verdachte en de pedohunter. Want ook deze keer kwam er geen meisje opdagen. "Ik ben toen flink mishandeld." Andre zat daarna zes weken vast.

"Gelooft u dat zelf meneer? Gelooft u dat nog echt?"

Andre woont alleen, heeft geen relatie en sinds de incidenten heeft hij nauwelijks contact meer met zijn drie kinderen. Hij heeft een heel klein netwerk en daarom wordt ook gekeken naar dagbesteding, zo geeft de reclassering aan. "De risico's worden laag ingeschat", stelt zijn toezichthouder. "Het contact met zijn moeder is hersteld. Het is fijn als er iemand in zijn leven is waar hij terecht kan." “Het was nooit mijn intentie om echt iets te doen met zo’n jong meisje. Ik was gewoon benieuwd: wie is het en waarom wil ze per se afspreken met mij?" aldus de verdachte. De officier van justitie vraagt zich af of Andre anders had gereageerd wanneer de meisjes wel waren komen opdagen en daadwerkelijk seks wilden. "Dan zou ik gezegd hebben: je bent veel te jong en dat doe ik niet," reageert Andre. "Gelooft u dat zelf meneer? Gelooft u dat nog echt?”, vraagt de voorzitter.

"Je kunt je wel afvragen of het laag risico wel echt heel realistisch is?