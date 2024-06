Nieuwe opvangplek voor 250 vluchtelingen: 'Nemen onze verantwoordelijkheid'

De gemeente Oosterhout wil samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een nieuwe opvanglocatie openen voor maximaal 250 asielzoekers en statushouders. Hiervoor is een kantoorpand aan de Hoevestein in beeld. Asielzoekers en statushouders moeten daar vijftien jaar worden opgevangen.

Het gebouw aan de Hoevestein staat leeg. De opvanglocatie opent naar verwachting in de tweede helft van 2025, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door het COA-bestuur, vergunningverlening door de gemeente en een definitief akkoord van de eigenaar.

De lopende huurovereenkomst van de gebruiker van Hoevestein 28 wordt gerespecteerd. In eerste instantie worden daarom alleen Hoevestein 24 en 26 ingezet voor opvang.

'Oosterhout is een gastvrije stad'

“Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland is groot en de verwachting is dat het tekort voorlopig groot blijft. De gemeente Oosterhout is een gastvrije stad en wil hiermee bijdragen aan het verlichten van de humanitaire nood", legt burgemeester Mark Buijs uit. "De opvang van deze asielzoekers laat zien dat Oosterhout bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen in deze crisissituatie."

De gemeente laat weten dat het de bedoeling is dat in de nieuwe opvanglocatie een gemengde groep wordt opgevangen van gezinnen, alleenstaanden en alleenreizende jongeren - veelal tussen de 15 tot en met 17 jaar - van wie sommigen al een status hebben. Het gaat om asielzoekers bij wie de asielaanvraag kansrijk is.

Begeleiding en integratie

De jongeren zullen 24 uur per dag begeleid worden door het COA. Ze krijgen ook mentale coaching vanwege hun traumatische ervaringen. Ze worden in groepsverband opgevangen en krijgen een slaapkamer, vaak gedeeld met een ander. Kinderen en jongeren gaan deelnemen aan dagactiviteiten zoals scholing, sport en spel. Voor scholing worden ze ondergebracht bij een internationale schakelklas in de regio. Er worden afspraken gemaakt met het COA over een zinvolle dagbesteding en integratieactiviteiten.

Maandag 1 juli organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over de voorgenomen opvanglocatie. Deze bijeenkomst vindt voor bedrijven plaats tussen vier uur en halfzes 's middags en voor bewoners van halfzeven tot acht uur 's avonds.

Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen zij vragen stellen en in gesprek gaan met onder meer de gemeente, het COA en vrijwilligersplatform Oosterhout voor Elkaar.

Opdracht van het Rijk

In reactie op de aanhoudende toestroom van asielzoekers in Nederland, heeft het Rijk elke regio de opdracht gegeven te zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Er is weliswaar een voornemen de Spreidingswet in te trekken, maar dit is nog niet gebeurd. Daarom is die wet de komende periode nog van kracht, legt de gemeente Oosterhout uit.

"Omgerekend naar inwonersaantal zou dit in de Baronie gaan om ongeveer 2370 plekken, waarvan 202 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers). Voor Oosterhout betekent dit dat er in totaal 320 opvangplekken nodig zijn. Er worden al zeventig amv’ers opgevangen aan de Elschot. Oosterhout voldoet met de opening van opvanglocatie Hoevestein dus aan haar wettelijke taak."

