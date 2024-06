Zo bereidden oranjefans in het EK-dorp zich voor op EK-wedstrijd Nederland

Hoe vier je een oranjefeestje? In Rucphen weten ze daar het antwoord op: midden in het centrum is een gebied zo'n vierduizend vierkante meter omgetoverd tot een groot EK-dorp, waar oranjefans samen naar de wedstrijd Polen-Nederland kunnen kijken. We keken live mee hoe de fans naar de wedstrijd toeleefden.

