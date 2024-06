Zo vierden oranjefans feest na de winst van het Nederlands elftal

Groot feest in het EK-dorp in Rucphen, want het Nederlands elftal is het Europees kampioenschap voetbal begonnen met een moeizame, maar verdiende zege. De zege werd goed gevierd.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman nam in het Volksparkstadion in Hamburg pas kort voor tijd afstand van Polen (2-1), vooraf gezien als het zwakste land in groep D. Invaller Wout Weghorst maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt. Kijk hier hoe de oranjefans feest vierden na het laatste eindsignaal:

Polen opende na een kwartier spelen de score uit een hoekschop. Aanvaller Adam Buksa kopte raak. Cody Gakpo zorgde na een half uur spelen met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker. Oranje liet in de eerste helft veel kansen onbenut en slaagde er ook in de tweede helft lange tijd niet in afstand te nemen. Op aangeven van Nathan Aké schoot Weghorst, die pas twee minuten in het veld stond, toch nog de 2-1 binnen. Nederland neemt het vrijdag in de tweede groepswedstrijd op tegen WK-finalist Frankrijk. Eerder op de zondagmiddag waren we in het EK-dorp in Rucphen in aanloop naar de wedstrijd:

