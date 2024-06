Groots-concert tijdelijk stilgelegd, bezoekers moesten het veld verlaten

Het Groots-concert van Guus Meeuwis is zondagavond tijdelijk stilgelegd. Alle bezoekers die op het veld van het Philips Stadion in Eindhoven stonden, moesten het veld rustig verlaten. De reden was een naderende regenbui, maar die bleek uiteindelijk mee te vallen.

In het stadion was op dat moment Groots met een zachte G van Guus Meeuwis bezig. Op grote schermen kwam rond half zeven plotseling de mededeling dat bezoekers het veld rustig moesten verlaten vanwege weersomstandigheden. Ze werden gevraagd om de aanwijzingen van veiligheidspersoneel op te volgen. De bezoekers werden naar tribunes geleid waar nog plekken vrij waren. Daar konden ze een regenbui afwachten. Op social media lieten mensen weten dat de ontruiming rustig verliep. Het publiek dat al op de tribune zat, mocht daar blijven zitten. 'Zekere voor het onzekere'

Uiteindelijk viel de gevreesde regenbui mee. Rond zeven uur, een halfuur nadat het veld werd ontruimd, mochten de bezoekers weer terug naar het veld. De organisatie liet weten het zekere voor het onzekere te nemen. "De onverwachte weeromslag gaf ons alle reden om het veld te ontruimen", laat de organisatie van Groots weten. "Maar gelukkig: de naderende bui is overgewaaid. Iedereen mag rustig terug naar zijn of haar plek. De show wordt straks hervat."

Bezoekers moeten de aanwijzingen van veiligheidspersoneel opvolgen.