Groots zorgde voor zenuwen en ademnood bij Gers Pardoel

Wie Groots zegt, zegt Guus Meeuwis. Maar ook de gastartiesten zijn elk jaar een belangrijk onderdeel. In 2013 was het de beurt aan Gers Pardoel. “Na een tijdje was ik helemaal buiten adem op het podium”, blikt de Tilburgse rapper terug. Groots met een zachte G werd uiteindelijk één van zijn grootste optredens ooit.

Tijdens zeventien edities van Groots met een zachte G kwamen er meer dan dertig zangers, rappers, bands en dj’s langs om samen met Guus een feestje te bouwen in het Philipsstadion. Van Doe Maar tot Flemming en van Marco Borsato tot De Jeugd van Tegenwoordig.

"Tijdens de soundcheck had ik pas door dat dit echt heel groot is."

Op 32-jarige leeftijd werd Gers Pardoel gevraagd om een paar nummers mee te zingen tijdens Groots. “Ik was net doorgebroken en dat jaar was daardoor al heel overweldigend voor mij. Ik kan me dan ook niet veel meer herinneren van dat jaar”, blikt Gers elf jaar later terug. “Maar van Groots weet ik nog heel veel.” Het is 2010 als Gers Pardoel Guus Meeuwis benadert voor een samenwerking. Gers is op dat moment nog helemaal niet bekend. “Guus was altijd al een inspiratiebron voor mij en ik heb hem gewoon gevraagd voor een nummer op mijn eerste album.” Die samenwerking kwam er. Als de Tilburgse rapper dan een hit scoort met ‘Ik neem je mee’ wordt hij benaderd door Guus Meeuwis. “Guus vroeg mij persoonlijk om mee te doen aan Groots, ik twijfelde natuurlijk geen moment.” Maar waar hij ‘ja’ op had gezegd, wist Gers niet helemaal. “Ik was er nog nooit geweest, dit was meteen mijn eerste keer. Tijdens de soundcheck had ik pas door dat dit echt heel groot is.”

"Voor mij is dit een muziekstadion en geen voetbalstadion.”

“Ik heb eigenlijk nooit zenuwen voor een concert, maar bij Groots had ik die wel een beetje. Ik maakte me vooral druk of alles wel goed zou gaan”, zegt de inmiddels 43-jarige Gers. Maar de zenuwen waren snel weg. “Ik voelde me echt omarmd door het publiek. Optreden vind ik altijd al leuk, maar hier zie je echt iedereen meezingen en meedoen.” Lees verder onder de foto

Guus Meeuwis en Gers Pardoel, Groots 2013 (foto: ANP).

Hij weet inmiddels dat je niet onvoorbereid een stadionconcert kunt doen, daar kwam hij in 2013 pas achter. “Ik was helemaal moe na een paar nummers”, zegt Gers met een lach. “Ik sportte toen nog niet zoveel. Ik liep overal heen op dat podium, maar na een tijdje was ik buiten adem.” Groots was een inspiratiebron voor de rapper. “Ik wil ook hele grote shows doen, was meteen mijn gedachte.” Grote shows kwamen er, zo heeft Gers een aantal keer in de Lotto Arena in België gestaan, voor ruim 5.000 bezoekers. “Fantastisch, maar dat is niet 35.000 man. Groots is mijn grootste show ooit.” Gers glundert als hij naar het Philips Stadion kijkt. “Iedere keer als ik hier voorbijkom, dan denk ik terug aan Groots. Ik denk nooit aan voetbal. Voor mij is dit een muziekstadion en geen voetbalstadion.”