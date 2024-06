Een oproepje voor 'die ene man': bij Sabine werkte het vijf jaar geleden

'Oké, het is een kleine kans, maar ik ga het toch proberen', zo begon Sabine Maes (45) uit Udenhout in 2019 haar oproepje. Ze zocht contact met die ene man die ze een dag eerder in de trein had ontmoet, maar wiens nummer ze niet gevraagd had. Nu, vijf jaar later, zijn zij en Bart nog altijd samen. Voor Kelsey, die afgelopen week haar misschien-wel-droomman in de Efteling tegen het lijf liep, heeft ze één advies: volg altijd je intuïtie.

Maar er zijn ook verschillen. Waar Kelsey haar 'Efteling-man' niet aansprak, knoopte Sabine een praatje met haar 'trein-man' aan. "Ik hoorde hem iets zeggen over de Eurostar trein. Daar had ik ook ingezeten, dus toen kon ik een praatje beginnen. Toen we bij station Reeshof waren en ik er bijna uit moest, dacht ik: ik moet zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie over hem hebben, dan kan ik hem misschien online opzoeken."

"Ik vond het vanaf het eerste moment een interessante man. Ik was wel nieuwsgierig en wilde meer weten van hem", zo zei Kelsey eerder tegen Omroep Brabant. Sabine kent dat gevoel: "Ik zag hem in de trein na een vakantie in Schotland en dacht meteen 'oh, leuke vent'. Iets later kreeg ik een heel sterk gevoel, ik moest gewoon contact met hem maken."

De oproep die de 27-jarige Kelsey Smidt uit Nieuwerkerk aan den IJssel zaterdag via Omroep Brabant deed, doet denken aan Sabine's berichtje uit 2019. Allebei kwamen ze een man tegen waarvan ze achteraf dachten: die wil ik beter leren kennen. Maar dat is lastig, als je allebei je eigen weg bent gegaan en geen telefoonnummers hebt uitgewisseld.

"Mijn ouders kwamen me ophalen en ik vertelde het meteen. Ik zei dat ik zo'n leuke man had ontmoet, terwijl ik niks van hem wist. Het gevoel was heel sterk, dat had ik nog nooit zo gehad." Haar online zoektocht naar die man leverde helaas niks op, waardoor een berichtje op treinflirt.nl en later Facebook werden ingezet.

Bij Sabine kwam al snel na de oproep het verlossende bericht. De schoonzus van Bart meldde zich, want ze wist om wie het ging. Het bericht staat nog steeds in haar chatgeschiedenis op Facebook. Wat volgde was een drie uur durende WhatsApp-sessie met Bart, gevolgd door een lang telefoongesprek en uiteindelijk een date in de Verkadefabriek in Den Bosch. "We gingen als laatste weg."

Het gevoel dat ze met deze ontmoeting iets moest, bleek wederzijds te zijn. Ook Bart had op de avond van de ontmoeting nog zitten Googlen op de termen 'Udenhout', 'Schotland' en 'vakantie', maar helaas zonder succes.

In augustus is het vijf jaar geleden dat die eerste ontmoeting plaatsvond en nog steeds zijn ze een gelukkig stel. De intuïtie van Sabine bleek dus te kloppen.

En dat is ook precies wat ze mee wil geven aan Kelsey: volg je intuïtie. "Als haar gevoel zegt dat ze naar hem op zoek moet gaan, dan is het super tof dat ze dat doet. Ik vind het heel dapper van haar. Zeker in deze tijd, want je stelt je heel kwetsbaar op met zo'n oproepje." Ze hoopt dat Kelsey haar 'Efteling-man' vindt. "Ook als het niks wordt. Want anders blijf je toch de hele tijd met het gevoel van 'wat als'...."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Lees hier het originele oproepje van Sabine uit 2019

En hier zie je de oproep van Kelsey