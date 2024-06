Buitenzwembaden balen van troosteloos weer: 'Je wil spelende kinderen zien'

Waar we de afgelopen jaren regelmatig in het voorjaar werden verwend met warm en zonnig weer houdt het dit voorjaar nog niet over. Aan een duik in het zwembad of een zwemplas denken de meeste mensen nu - logischerwijs - even niet. Tot verdriet van de beheerders van die zwembaden.

"We hebben nu, gerekend vanaf de start van het seizoen, ruim de helft minder bezoekers in vergelijking met vorig jaar rond deze tijd", vertelt Rik van Baal van openluchtzwembad Blankershove in Oud Gastel. "Dat is nogal een verschil! We hopen maar dat we nog een goede zomer krijgen." De weersverwachtingen zijn de afgelopen tijd met teleurstelling door hem bekeken. "Maar we zien nu dat het volgende week dinsdag wellicht 25 graden wordt. Daar leven we dan een beetje naartoe. Kijk, je gaat bij een zwembad werken omdat je spelende kinderen wil zien in plaats van kinderen die achter de computer zitten. Je wil ze zien zwemmen, voetballen, volleyballen of van die oneindige tikspelletjes zien spelen!"

"Je bent zo een kwart van je omzet kwijt."

Ook Bart Francois van natuurzwembad IJzeren Man in Eindhoven baalt van de weersomstandigheden dit voorjaar. "Al het bezoek dat tot nu toe niet is geweest, kun je qua omzet niet terughalen", benadrukt hij. "Juni en september zijn in het algemeen de beste maanden voor ons. Daar moeten we het van hebben, want in augustus zijn veel mensen op vakantie. Maar als ik zo het weerbericht bekijk, vervalt deze junimaand sowieso als goede maand voor ons. Dan ben je zo een kwart van de omzet kwijt." Datzelfde benadrukt Jaimy Jansens van strandbad De Rauwbraken in Berkel-Enschot. "We hopen dat het tijdens de zomervakantie nog mooi weer zal zijn. We zijn tenslotte een weersafhankelijke locatie. Maar mensen komen hier nog wel hoor, onder meer vanwege de feesten en partijen die je hier kunt houden. Gelukkig hebben we nog andere mogelijkheden om het leuk en gezellig te maken voor wie komt."

"Vijftig bezoekers per dag in plaats van vijf- tot achthonderd."

De Schans in Geertruidenberg en De Ganzewiel in Raamsdonksveer trekken vanwege het tegenvallende voorjaar momenteel ruim de helft minder bezoekers ten opzichte van vorige jaren. "Dat is heel erg jammer", vertelt teamleider Patricia van Noort van Sportfondsen Geertruidenberg. "Maar gelukkig hebben we veel vaste baanzwemmers en een paar kinderen die langskomen als het maar even kan. Maar dit jaar moeten we vaker eerder op de dag sluiten dan we zouden willen. We hebben dagen gehad met slecht weer waarop we al om twee uur of vier uur 's middags dicht zijn gegaan. Normaal gesproken trekken we in het voorseizoen op mooie dagen in het weekend tussen de vijfhonderd en achthonderd bezoekers. Nu halen we er bij De Schans zo'n vijftig op een dag."

"We moeten klaar zijn zodra het wél mooi weer wordt."