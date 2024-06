Notarissen berispt omdat boekhouder ongestoord fraude pleegde

Twee medewerkers van notariskantoor Notarishuys uit Veldhoven zijn door de Bossche kamer voor het notariaat berispt voor het onvoldoende toezicht houden op de zogeheten derdengeldenrekening. Jarenlang sluisde een Nuenense adviseur via deze rekeningen miljoenen euro’s van Notarishuys naar zijn eigen bankrekening.

De fraude kwam in de zomer van 2022 aan het licht toen de Rabobank contact opnam met het notariskantoor, omdat er twee opvallende betalingen waren vanaf een derdengeldenrekening. Dat is een rekening bij de notaris waar geld op staat dat tijdelijk is gestald. Vaak zijn dit aanzienlijke geldsommen voor bijvoorbeeld onroerendgoedtransacties.

Dikke Porsches

Kort na de melding van de bank werd duidelijk dat een nu 54-jarige Nuenense ondernemer tussen 2008 en augustus 2022 stelselmatig geld achterover drukte: in totaal 3,1 miljoen. Hij reed onder meer in dikke Porsches en nam een keten van golfzaken over. Hij werkte als administrateur voor het notariaat in Veldhoven en runde daarnaast nog een eigen financieel adviesbedrijf in Eindhoven.

De man had voor zijn werk de beschikking over twee bankpassen met een eigen pincode en maakte daar jarenlang gebruik van om geld weg te sluizen. Daarnaast hield hij jarenlang een schaduwboekhouding bij.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) deed onderzoek naar de fraude en diende een klacht in bij de kamer voor het notariaat. Het BFT verwijt de twee notarissen dat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden op deze derdengeldenrekeningen. Hierdoor ontstond een zogenaamd bewaringstekort waardoor klanten die hun geld bij de notaris hadden gestald, het risico liepen om alles kwijt te raken.

De tuchtrechter vindt inderdaad dat de notarissen niet zorgvuldig genoeg handelden, omdat ze bijvoorbeeld hun bankpassen van deze rekeningen in een kast op de financiële administratie bewaarden die overdag niet was afgesloten. “Daarmee namen zij het risico voor lief dat deze passen zouden kunnen worden gebruikt door anderen dan zijzelf als hun pincode bekend zou worden”, vindt de kamer.

Tegelijkertijd ging de boekhouder op dusdanig geraffineerde wijze te werk, dat niet van de notarissen kon worden verwacht 'dat zij daarop bedacht waren of dit zelf hadden kunnen ontdekken'.

Gele kaart

De twee notarissen worden ‘berispt’ omdat de andere straffen, schorsen of ontzetting uit het ambt, te zwaar zijn volgens de kamer. “Je kunt het vergelijken met een strafblad. Het is een soort gele kaart die altijd blijft staan”, zegt een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant. “Het is wel zwaarder dan een waarschuwing. Bij een volgende zaak of klacht, zal de tuchtrechter een berisping zeker mee laten wegen. Dan kan een schorsing volgen van maximaal zes maanden of ontzetting uit het ambt. Maar dat laatste komt gelukkig maar zelden voor."

