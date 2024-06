Burgemeesters én wiettelers tevreden over eerste half jaar wietexperiment

De burgemeesters van Breda en Tilburg kijken positief terug op hun eerste maanden in het wietexperiment. De twee gemeenten begonnen vorig jaar als eerste met de verkoop van gereguleerde cannabis. "Consumenten kopen toch liever spullen waarvan ze weten dat het legaal geproduceerd wordt, dan dat ze in feite illegale producten kopen waarvan ze de herkomst niet weten", zegt de Bredase burgemeester Paul Depla.

De bedoeling is dat in september in de gemeenten die meedoen aan het experiment, alle wiet afkomstig is van de legale teelt. Depla zegt dat het tot nu toe gelukt is om een systeem op te zetten 'van teler tot consument'.

Vraag naar legale wiet

Volgens Depla denken tegenstanders van het wietexperiment dat niemand deze 'staatswiet' wil roken. "Dat is het sowieso niet, want het zijn particuliere telers. Maar we zien dat de spullen heel goed worden afgenomen", zegt Depla.

Dat herkent ook Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. "Er is natuurlijk wel een wens bij de coffeeshophouders om meer diversiteit in het aanbod te krijgen. De telers zijn daar ook mee bezig", zegt Weterings.

Beide burgemeesters hopen dat de wiettelers genoeg kunnen telen. Met de deelname van acht nieuwe gemeenten aan het landelijke experiment, stijgt het aantal coffeeshops dat meedoet naar ongeveer tachtig. "Het wordt wel spannend", zegt Weterings. "Ik verwacht dat we het aantal telers deze zomer kunnen uitbreiden van drie naar minstens vijf."

Tevreden telers

Niet alleen de coffeeshophouders zelf, maar dus ook de telers zijn blij met het experiment. Een van die tevreden telers is Fred van de Wiel uit Waalwijk. "“Het gaat eigenlijk in de volle breedte goed: de kweek, de levering en de vraag", zegt Fred. Hij levert aan coffeeshops die de legale wiet verkopen.

“Ook voor de consument is het fijn dat die nu weet wat voor product hij of zij koopt en het belangrijkste: dat het op deze manier uit de illegaliteit wordt gehaald. Eigenlijk is iedereen op deze manier blij. De ondernemer wil graag legale wiet, zodat hij in een normale zakenwereld komt. Het wordt zoveel beter als je van die enge achterdeur af bent."