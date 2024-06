Ouderen bestolen door 21-jarige man, justitie wil een jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie eist een jaar cel tegen een 21-jarige man uit Veghel. Hij wordt ervan verdacht dat hij veertien ouderen heeft bestolen door zich voor te doen als bankmedewerker. Hij stal voor tientallen duizenden euro’s geld en sieraden. Het oudste slachtoffer is 91 jaar. De verdachte moest zich maandag verantwoorden bij de rechter.

Justitie eist een celstraf van een jaar en een jaar voorwaardelijk tegen de man. Dat laatste betekent dat hij wanneer hij opnieuw de fout ingaat, opnieuw een jaar de cel in moet.

De man deed zich voor als een bankmedewerker. Zo maakt hij in februari 2023 een 88-jarige vrouw wijs dat iemand probeerde haar bankrekening te plunderen. Hij achterhaalde haar pincode en later die dag wist hij haar ook haar bankpas te ontfutselen. En ‘voor haar eigen veiligheid’ kreeg hij de vrouw zover om ook haar sieraden af te staan.

Met de bankpas pinde hij geld en kocht hij spullen. Nadat de verdachte aangifte had gedaan, werd er onderzoek gedaan door de politie. De verdachte werd herkend op bewakingsbeelden. Zo wist de politie hem te linken aan verschillende fraudezaken.

'Schaamteloos opgelicht'

Uit verder onderzoek bleek dat hij in tien maanden veertien keer geld had gepind met een gestolen pinpas. Ook nam hij op meerdere plaatsen sieraden mee. In totaal ging het om een geldbedrag van 12.000 euro dat er is gepind. Ook nam hij voor ruim 30.000 euro aan sieraden mee.

Het OM vindt dat hij slachtoffers van hoge leeftijd schaamteloos heeft opgelicht. “Bij sommige slachtoffers werden sieraden in hun eigen huis meegenomen die van grote emotionele waarde waren. Dit heeft bij meerdere slachtoffers geleid tot gevoelens van schaamte, onveiligheid en het verlies van vertrouwen in anderen. Dat reken ik verdachte dan ook zwaar aan”, aldus de officier van justitie.

Bij de verdachte is een licht verstandelijke beperking vastgesteld, daarom wil het OM dat hij naast de celstraf ook behandeld wordt. De man is in maart aangehouden, in zijn huis zijn ook harddrugs en softdrugs gevonden.