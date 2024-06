Andere tak van beruchte familie R. hoort eisen tot 20 jaar voor drugshandel

Duizenden kilos mdma, tienduizenden kilo’s cocaïne, grondstoffen voor synthetische drugs. Alles was te krijgen bij de bende van Sjef R. en Chris R., familie van 'godfather' Martien R. Volgens justitie is deze Lithse tak van de familie (ook) al jaren bezig met de productie en handel in drugs. Justitie eist dan ook forse straffen tot twintig jaar tegen vijf leden van de bende en wil zeker twaalf miljoen euro afpakken. "De Champions League van de internationale cocaïnehandel", aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Drie verdachten behoren tot een tak van de inmiddels beruchte Brabantse familie R. In de rechtbank in Den Bosch waren deze dinsdag twee van de vijf gedaagde leden van de bende komen opdagen. ‘Kleine’ Martien R. (20) uit Lith en loopjongen Reginald de J. (32) uit Waalwijk waren wel gekomen, maar zij bleken niet de grote jongens, maar slechts helpers. De grote jongens, Sjef R. en Chris R. (42), waren er niet. Sjef R. zit in Dubai en wordt gezien als de grote baas, die sinds het in Nederland te heet onder zijn voeten werd, de zaken regelt vanuit Dubai. Sjef moet in oktober voor de rechter verschijnen, maar nu Dubai niet eens reageert op een uitleveringsverzoek van justitie lijkt het er niet op dat hij daar zelf bij zal zijn. Chris R. uit Lith ziet justitie als de grote bedrijfsleider in Nederland. Hij is op de vlucht sinds hij uit voorarrest is en het is niet bekend waar hij nu is. Zijn advocaat legde uit dat sinds Chris’ vader is overleden hij graag nog wat langer op vrije voeten blijft. Niemand van de aanwezigen wilde iets kwijt over hun contact met Chris of over zijn verblijfplaats. Ondergrondse bankiers

Chris en Sjef runden samen een drugsbedrijf dat veel weg had van een multinational, alleen dan illegaal, inclusief het uitbetalen van lonen aan tientallen mensen en witwassen via ondergrondse bankiers die geld naar Engeland en Dubai wegsluisden. Hun werkterrein strekte zich uit over de halve wereld. Van Zuid-Amerika, Dubai tot Engeland en andere landen in Europa. En ze hadden contact met vele andere kopstukken uit het drugsmilieu, van de andere tak van de familie R. uit Oss tot Rotterdammer Pietje Costa die meer dan 17 jaar vastzit voor groothandel in cocaïne en de martelcontainerzaak in Wouwse Plantage. In deze video zie je wat de criminelen van plan waren met de martelcontainer:

Justitie heeft een gigantische berg berichten onderschept door het kraken van gecodeerde telefoons van de bende. Telkens werd benadrukt door de voorzitter van de rechtbank dat er maar een heel klein gedeelte van die berichten kon worden besproken. Alles bespreken is simpelweg niet mogelijk. Zwijgen

Maar van bespreken was geen sprake in de rechtszaal, want de twee aanwezige verdachten, zeiden niets en beriepen zich op hun zwijgrecht. Dat is gebruikelijk in het milieu en dat was ook zo in het megaproces tegen de andere tak van de familie R. uit Oss. En daarom liep de rechter zelf maar alle zaken door: handel in alle soorten grondstoffen en harddrugs en het witwassen van de miljoenen aan opbrengsten. En ondertussen werd geweld ook niet geschuwd. Sjef en Chris hadden de leiding, Reginald en Martien hielpen met de uitvoering. Ook Kaan D. (28) hielp bij de dagelijkse uitvoering. Hij werd ook al veroordeeld voor zijn rol in operatie Alfa en is een vriend van veel leden van de familie R. uit Oss én Lith en stond vorige week nog terecht samen met de zoon voor de moord op autohandelaar Peter Netten op het woonwagenkamp van de familie R. in Oss. Duizelingwekkende bedragen

Als één ding duidelijk werd, was dat het meer dan een dagtaak is om op zo’n grote schaal in drugs te handelen. Alle klussen en bedragen deden de mensen in de zaal duizelen. Vijftig miljoen werd bijvoorbeeld genoemd als bedrag dat nodig is om een drugslijn naar Zuid-Amerika op te zetten, inclusief boot. De vaktermen vlogen door de zaal: takken (hennep), Ice (crystal meth), M (mdma), A (amfetamine), Boli (coke uit Bolivia), Colo (coke uit Colombia), Vieze (versneden coke), Rondjes (xtc-pillen) enzovoort. Letterlijk alles wat er in de drugswereld voor handen is, passeerde de revue in de rechtbank. Ook aan personeel ontbrak het niet, gezien de eigen uithalers die Chris naar havens stuurde om cocaïne uit containers te halen. Administratie bijgehouden

De kosten en de baten werden als in een echt bedrijf nauwkeurig bijgehouden. Handig voor justitie, die dankzij de aantekeningen van Chris eenvoudig een rekensom gemaakt op basis van alle gekraakte berichten sinds 2015. In totaal komt justitie op ruim twaalf miljoen euro winst. Dan zou het gaan om bijna tweeduizend kilo cocaïne, negenduizend kilo mdma, drie miljoen xtc-pillen en een paar honderd kilo chrystal meth. In werkelijkheid gaat het, volgens justitie, om nog veel meer, maar het is eenvoudigweg te veel werk om álles uit te zoeken. In totaal zou de bende samen met anderen hebben geïnvesteerd in de import van wel 25.000 kilo cocaïne. De rechtbank doet 30 augustus uitspraak.