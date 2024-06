Basisschool blijft ook woensdag dicht na doodsbedreigingen: 'Verdrietig'

Basisschool IKC Regenboog in Oss blijft ook woensdag dicht, nadat meerdere kinderen vorige week met de dood zijn bedreigd met foto's van kogels en pistolen op Telegram. Dat laat SAAM, de scholengroep waar de basisschool bij hoort, weten in een verklaring. De school hield dinsdag ook al de deuren gesloten.

"Het is verdrietig dat we het besluit hebben moeten nemen om IKC Regenboog tijdelijk te sluiten. Maar veiligheid is een belangrijke basis voor onderwijs en opvang. We doen er alles aan om dat weer te kunnen bieden", is te lezen in de verklaring van de scholengroep. Er zou volgens SAAM geen verandering zijn in de situatie, waardoor de school woensdag gesloten blijft.

Volgens een bezorgde moeder van een van de bedreigde kinderen gingen leerlingen maandag niet op schoolkamp. In plaats daarvan hebben ze activiteiten gedaan op een andere plek. Meerdere ouders hielden hun kinderen thuis van school.

Reactie gemeente

Sinds dinsdag is de basisschool dicht. De gemeente Oss zegt in een verklaring het besluit van de basisschool te steunen. "Je gunt elk kind dat het opgroeit in een veilige omgeving. Daarom nemen we deze bedreiging zeer serieus. We snappen goed dat de IKC Regenboog geen enkel risico wil nemen als het om de veiligheid van kinderen gaat."

Ook laat de gemeente weten in contact te staan met verschillende organisaties. "Als gemeente houden we contact met straatcoaches, wijkagent, buurtcoördinatoren en andere mensen in de wijk. We horen dat ze zich zorgen maken, maar ook dat het niet tot heel grote onrust leidt. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Samen met politie en gemeente doet het kindcentrum er alles aan om de veiligheid weer zo snel mogelijk op orde te hebben."