Online bedreigingen op school: zo praat je erover met kinderen

Leerlingen van basisschool IKC Regenboog uit Oss zitten sinds dinsdag thuis nadat achtstegroepers online werden bedreigd. De school is dicht en dat geeft ouders de gelegenheid om met hun kinderen in gesprek te gaan. Maar hoe pak je dat als ouder aan? "Het hangt af van de rol van het kind, maar als ze niet veel van de bedreiging hebben meegekregen zou ik het niet groter maken dan nodig is", zegt kindertherapeute Linda van Hal uit Best.

Hoe praat je over een heftige gebeurtenis op school zoals de online bedreigingen waar leerlingen uit groep acht in Oss mee te maken kregen? Volgens Linda van Hal, die een eigen praktijk voor kindertherapie en gezinsbegeleiding heeft, hangt het er vanaf of je kind direct betrokken is bij de bedreigingen. "Als kinderen dit soort berichten krijgen, kunnen ze angstig zijn. Soms durven ze zich niet te uiten. Dan is het juist belangrijk om er met ze over te praten."

"Als emoties lang naar binnen klappen, kunnen kinderen een angst ontwikkelen."

Zeker de leerlingen die al moeite hebben om hun emoties te laten zien, moet je volgens Van Hal in de gaten houden. "Die vertellen dit niet en de emoties klappen dan naar binnen. Als dat lang genoeg duurt, kunnen ze een angst ontwikkelen. Op de lange termijn kan dat voor psychische problemen zorgen." Kinderen op school die weinig met de bedreigingen te maken hebben, moet je er niet te veel mee confronteren, zegt Van Hal. "Ik zou er dan niet te veel de nadruk op leggen. Je hoeft niets aan te wakkeren wat niet nodig is." Als advies geeft ze ouders mee om het socialmediagebruik van kinderen in de gaten te houden. "Net zoals onderwerpen als pesten en discriminatie, is het altijd goed om ook een thema als sociale media te behandelen. Dat zit overigens gelukkig al in de programma's van scholen zelf."

"Terugkeren naar het bekende ritme geeft kinderen houvast."