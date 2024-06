Groot gaslek kwam door werk aan het riool

In de straat Doornbos in Rijen is dinsdag rond kwart voor vijf een groot gaslek ontstaan. De brandweer moest waterkanonnen inzetten om te voorkomen dat het gas zich verder verspreidde.

Het ging om een hoofdgasleiding die gesprongen is. Dat kon gebeuren doordat bij rioolwerkzaamheden een waterleiding werd beschadigd. De harde straal van het creëerde een gat in de gasleiding.

"Het ging om een behoorlijke uitstroom. Ook monteurs van Enexis en BrabantWater zijn aanwezig", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Enexis bevestigt dit. De waterstraal boorde met hoge druk een breuk in de gasleiding.

Geen gas en water

Omdat er hoge waardes gas werden gemeten, moest de brandweer waterkanonnen inzetten om zo te voorkomen dat het gas neer zou slaan tussen de huizen. Bewoners in de straat kregen het advies ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Uiteindelijk is de gasleiding afgesloten en kon de brandweer stoppen met het zogeheten vernevelen.

Bewoners van vijf huizen hadden tijdelijk geen gas. Ook was er in een aantal huizen in de buurt geen water. Brabant Water deelde daarom water uit.

Rond kwart over zeven had de brandweer de situatie onder controle. Het water werd weggepompt zodat het lek van de waterleiding kan worden gerepareerd. Daarna kon Enexis aan de slag met de kapotte gasleiding.

"Met camera's hebben we gekeken of er water of modder in de pijpleiding zit. Dat bleek gelukkig mee te vallen", zegt een woordvoerder woensdagochtend. Het gas kon daarom diezelfde avond weer aangesloten worden.

