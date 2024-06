Brandstichter veroorzaakt al langer overlast in buurt, zeggen buurtbewoners

De man die een auto aan de Seriwangstraat in Vught afgelopen nacht in brand stak, veroorzaakt al langer onrust in de buurt. Buurtbewoners zeggen dat er regelmatig meldingen over de man worden gemaakt. Bij meerdere huizen hebben bewoners camera's opgehangen, omdat ze zich volgens een buurtbewoner niet meer veilig voelen. "Het ging de laatste maanden juist goed."

De brandende auto stond geparkeerd naast het huis van een buurtbewoner. Daar zijn de sporen van de vlammenzee nog goed zichtbaar. Op de grond is een grote zwarte roetvlek zichtbaar. Drie ramen van het huis zijn gesprongen door de hitte van de brandende wagen. Het is het huis van Nussy. Hij zat dinsdagavond rustig thuis tv te kijken, toen de overbuurvrouw bij hem aanbelde. Ze vertelde dat de auto in brand stond. "Mijn zoon lag te slapen, dus die heb ik wakker gemaakt. We zijn snel naar buiten gegaan. Snel daarna waren de brandweer en politie hier", vertelt de bewoner. Op de roet- en ruitschade na is alles heel gebleven. "Gelukkig is het goed afgelopen", zegt Nussy erover. Ondanks dat hij dat met een lach op zijn gezicht zegt, vertelt de bewoner dat hij er flink van is geschrokken. "Het was wel eng, zo voor mijn deur. Ik heb er niet van geslapen vannacht."

De ruiten van Nussy zijn gesprongen door de brand.

Op camerabeelden kon de politie duidelijk zien dat de brand dinsdagavond was aangestoken en ook door wie. De verdachte is een bekende van de politie. Agenten zijn die nacht naar zijn huis gegaan. Niemand deed open, dus ze sloegen het raam in. De verdachte had zich verstopt in een schuur achter het huis. Hij werd daar aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Buurtbewoners zeggen al jaren last van de man te hebben. "Iedereen hier kent hem. Soms gaat het goed, soms niet. Er zijn altijd klachten over hem. Het is een zootje. Ik snap niet dat de woningbouw hem hier laat wonen", zegt Nussy.