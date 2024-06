Vader (21) verdacht van doodschudden van baby: 'Vertel ons de waarheid'

De 21-jarige Finn H. staat woensdag in de rechtbank in Breda terecht voor het ombrengen van zijn zeven weken oude baby. Justitie, die negen jaar celstraf eiste, verdenkt hem van doodslag door het kindje met kracht heen en weer te schudden en zijn hoofd ergens tegenaan te slaan. "Finn, vertel ons alsjeblieft de waarheid over alles wat er gebeurd is", zei de moeder van het slachtoffertje.

Finn H. kwam in de rechtszaal ogenschijnlijk emotieloos over en sprak rustig. De zaak werd onder grote publieke belangstelling gehouden. De tribune zit helemaal vol. Regelmatig is er emotie vanuit de zaal te horen.

De verdachte uit Breda verklaarde dat hij op 29 maart 2023 in paniek raakte, omdat de baby zijn ogen niet opende, kreunde en geen fles wilde.

"Ik heb hem geprobeerd wakker te schudden", herinnert H. zich. Toen de moeder schrok van hoe koud baby Livio was en bleek hij zag, belde H. de huisartsenpost. Twee dagen later overleed het jongetje in het ziekenhuis.

Hij bleek onder meer vier gebroken ribben en hersenletsel te hebben. Dat laatste moet volgens de arts zijn ontstaan in de nacht van 29 maart. H. legde zijn zoontje toen in bed en haalde hem er als eerste weer uit.

De kans dat de verwondingen zijn toegebracht is volgens deskundigen veel groter dan dat het om ongelukken gaat. "Ik heb geen idee wat er is gebeurd", aldus de verdachte zelf.

Stressvol

De verdachte en de vrouw kregen al eerder een kind samen. Dat was een makkelijkere baby, volgens H. De periode na de geboorte van de tweede baby was heel stressvol en pittig, zo vertelde hij. In de avonden en nachten kon de baby volgens hem wel een paar uur huilen. De vader was radeloos en had ondertussen veel ruzie met de moeder.

H. had het ook over een val van toen Livio vijf en een halve week oud was. "Ik liep in de woonkamer en was niet helemaal wakker. Toen ik me omdraaide, is hij uit mijn armen gerold en op de grond gevallen." Hij verklaarde daar eerder wisselend over.

In haar verklaring vroeg de moeder aan Finn om de waarheid te vertellen. "Voor mij, voor mijn familie, voor de kinderen. Wij hebben daar recht op."

De officier van justitie richtte zich ook tot de verdachte. Ze hoopt dat hij zijn laatste woord gebruikt en daarin vertelt wat er werkelijk is gebeurd. Omdat volgens het Openbaar Ministerie de baby door fors geweld om het leven is gebracht, eiste zij negen jaar celstraf.

