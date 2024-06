Wereldwijde primeur: dit IKEA-restaurant verspilt de helft minder voedsel

Een wereldwijde primeur in de strijd tegen voedselverspilling voor IKEA in Son. Het is een van de eerste vestigingen van de internationale meubelgigant waar veel minder goed voedsel op het eind van de dag in de prullenbak belandt. In 2017 was dat nog 438 kilo per week, nu is het nog maar minder dan de helft. Daarmee scoort de vestiging wereldwijd zelfs bovengemiddeld.

De IKEA in Son werd gekozen om als een van de eerste iets te doen aan die 438 kilo verspilling per week. Uit onderzoek bleek dat 70 procent van het gemaakte eten nooit het bord van de klant bereikt, omdat er gewoon te veel werd gemaakt in de voorbereiding. Om daar iets aan te doen, klopte IKEA aan bij een bedrijf dat er een speciale weegschaal voor ontwikkelde. Die laat zien wat en hoeveel er wordt weggegooid. In 2017 was die weegschaal nog een prototype die met plakband aan elkaar hing, maar nu is het een supercomputer waarmee verbluffende resultaten worden gehaald. "De weegschaal herkent meer dan duizend soorten voedsel. Dat wat je weggooit wordt gefotografeerd en herkend", legt David Jackson van het bedrijf Winnow uit. "Daarnaast ziet de weegschaal hoeveel er wordt weggegooid. Daar krijgen de medewerkers keurig een rapport van, zodat ze aanpassingen kunnen doen en de voedselverspilling kunnen terugdringen."

Eten bij IKEA Eén op de vier producten die wordt gekocht bij de IKEA is geen ladekast, maar eten. En 84 procent van de bezoekers stopt ook voor iets lekkers. De vestigingen van IKEA hebben allemaal een restaurant dat is geopend voor ontbijt, lunch en diner.

Het succes van de blauwe meubelgigant in Son is één van de verhalen die andere bedrijven moet inspireren om minder voedsel te verspillen. De top van IKEA vertelt erover tijdens een voedselconferentie in Veghel. Daar praten deze week honderden bedrijven uit heel Europa over hoe ze voedselverspilling kunnen tegengaan. Cihan Kökler gaat over alles wat met eten te maken heeft bij IKEA. Hij legt uit dat minder voedsel verspillen geld oplevert. "Het geld dat we besparen door minder weg te gooien, kunnen we weer investeren. Zo hebben we er sinds 2022 voor gekozen alle vegetarische varianten van ons voedsel goedkoper te maken dan de vleesvariant." "IKEA Eindhoven was een van de eerste vestigingen die ermee aan de slag ging in 2017. Hier is de voedselverspilling al met 55 procent gedaald en dat is beter dan het wereldwijde gemiddelde", zegt Kökler. De strijd tegen voedselverspilling gaat verder. Sinds kort kan er bij het bedrijf overgebleven, maar nog prima voedsel tegen een lager tarief worden afgehaald met de app ToGoodToGo.