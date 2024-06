Harrie (61) worstelde met lezen en schrijven, nu is hij een 'taalheld'

Hij is 61 jaar, werkt tachtig tot negentig uur per week en zit iedere donderdag in de schoolbanken om te leren lezen en schrijven. Het verhaal van Harrie Seegers uit Gilze, die zijn hele leven worstelde met taal, was zo inspirerend dat hij tot Taalheld van Brabant werd gekozen. De landelijke titel ging woensdag aan hem voorbij, maar hij veroverde wél de harten van het publiek dat massaal op hem stemde. Een breed lachende Harrie kreeg de publieksprijs uitgereikt van prinses Laurentien.

Zijn hele leven lang was lezen en schrijven niet vanzelfsprekend voor Harrie Seegers. Een boodschappenbriefje maken, straatnaamborden lezen en zijn kinderen helpen met hun huiswerk, het kost hem ontzettend veel moeite. En altijd was hij bang dat anderen erachter zouden komen. Maar dankzij zijn teamleider in het Amphia Ziekenhuis in Breda gaat hij nu naar school voor taal- en schrijfles.

De bakkerij, voetbalclub en golfbaan schoon houden

De boomlange kerel met een vriendelijk gezicht en sprankelende ogen werkt vier dagen per week als schoonmaker in het Amphia Ziekenhuis. Hij valt regelmatig in voor collega's en heeft daarnaast zijn eigen schoonmaakbedrijf. Met zwabber en stofzuiger zorgt hij ervoor dat de bakkerij, de voetbalclub en de golfbaan in zijn dorp schoon blijven.

Dat het op zijn leeftijd nog zou lukken om de raadselachtige wereld van letters te ontrafelen, had hij niet verwacht. "Iedereen zegt hoe goed ze het vinden dat ik naar school ga", vertelde Harrie eerder, nadat hij was gekozen tot 'Taalheld van Brabant'. "Niemand reageert negatief, dat is zo bijzonder. Ik dacht altijd dat ze me zouden veroordelen." Ook zijn vriendin en twee kinderen zijn heel trots.