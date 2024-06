Basisschool weer open na dreigementen vanuit het buitenland

Basisschool IKC Regenboog in Oss is deze donderdag weer open. De school was twee dagen dicht na dreigementen tegen een aantal leerlingen uit groep 8 die vrijdag via Snapchat binnenkwamen.

Die leerlingen kregen een choquerende foto binnen van kogels met hun namen erop. Op een andere foto die ze kregen waren drie pistolen te zien. Kinderen van de basisschool stuurden die foto's vervolgens naar elkaar door.

De moeder van een van de bedreigde kinderen vertelde dat haar zoon uit angst deze foto's niet met haar durfde te delen.

Ophef

Vanwege alle ophef besloten verschillende ouders hun kinderen maandag thuis te houden. De leerlingen van groep 8 gingen niet op schoolkamp. In plaats daarvan deden ze activiteiten op een andere locatie.

Dinsdag en woensdag bleven de basisschool en de bijbehorende kinderopvang in Oss uit voorzorg dicht en liep er een onderzoek naar de dreigementen.

"We openen IKC Regenboog weer als we samen met de gemeente voldoende vertrouwen hebben in een veilige omgeving voor kinderen", liet een woordvoerder van SAAM, de scholengroep waaronder de basisschool valt, toen weten. Voor kinderen die thuis niet opgevangen konden worden, regelde SAAM (nood)opvang.

Verdrietig

SAAM noemde het besluit om IKC Regenboog tijdelijk te sluiten 'verdrietig'. "Maar veiligheid is een belangrijke basis voor onderwijs en opvang."

Woensdag kwam het goede nieuws dat de leerlingen van de basisschool in Oss volgens de politie geen gevaar lopen. De dreigende berichten zouden via Snapchat van buiten Europa verstuurd zijn door een minderjarige jongen.

Online ruzie

Een online ruzie tussen een van de leerlingen en de bedreiger zou de aanleiding zijn geweest. Zij hadden via social media al langer contact met elkaar, maar hebben elkaar nooit in het echt gezien.

"De ouders die aangifte deden en de school zijn op de hoogte gebracht van deze conclusies", liet de politie weten. "Uiteraard blijven we in nauw contact staan met de ouders, school en de gemeente en blijven we alert."

Inloopmoment

Inge Hoogers van scholengroep SAAM sprak van 'heel fijn nieuws'. "We zijn heel blij dat nu duidelijk is dat kinderen niet in gevaar zijn en waren."

Voor ouders die met vragen zitten, is deze ochtend een inloopmoment geregeld. Daar kunnen met al hun vragen terecht.

