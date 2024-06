Basisschool weer open na onrust: 'Zet mijn kind hier met dubbel gevoel af'

Basisschool IKC Regenboog in Oss is deze donderdagochtend weer geopend. De school was twee dagen dicht na dreigementen tegen een aantal leerlingen uit groep 8. Woensdag kwam het goede nieuws dat leerlingen volgens de politie geen gevaar lopen. Maar sommige ouders vonden het toch spannend om hun kinderen donderdagochtend weer naar IKC Regenboog te brengen.

Een vrouw laat donderdagochtend weten dat ze toch even twijfelde om haar dochter terug naar school te laten gaan. "Maar alle kinderen gaan terug, dus we moeten het maar vertrouwen. Maar ik zet mijn kind met een dubbel gevoel af hier."

"We zijn wel wat gewend op deze school."

De kinderen en hun ouders werden donderdagochtend bij terugkomst op het schoolplein welkom geheten door de leraren. "We bespreken zo meteen alles in de klas. Als het met iemand niet gaat, bellen we meteen", zei een leerkracht tegen een van de ouders. Een moeder die haar kind bij de school bracht, noemde de voorbije dagen 'eng'. "Je weet niet wat er aan de hand is en wat er kan gebeuren. Maar ik heb er nu weer een beetje vertrouwen in." Een andere moeder laat weten geen moment bang te zijn geweest. "We zijn wel wat gewend op deze school." Een lerares vertelde bij het binnengaan van de school dat ze er weer zin in heeft en dat ook zij met een gerust hart terug de klas in gaat. "Ik ben blij dat we er weer zijn." De dreigementen die leerlingen van groep 8 van de school hadden binnengekregen, bestonden uit twee choquerende foto's. Een van kogels met de namen van enkele leerlingen erop en een foto waarop drie pistolen te zien waren. Kinderen van de basisschool stuurden die foto's vervolgens naar elkaar door. Dat leverde de nodige commotie op.

"We openen als we voldoende vertrouwen hebben in een veilige omgeving."

Vanwege alle ophef besloten verschillende ouders hun kinderen maandag thuis te houden. De leerlingen van groep 8 gingen niet op schoolkamp. In plaats daarvan deden ze activiteiten op een andere locatie. Dinsdag en woensdag bleven de basisschool en de bijbehorende kinderopvang in Oss uit voorzorg dicht en liep er een onderzoek naar de dreigementen. "We openen IKC Regenboog weer als we samen met de gemeente voldoende vertrouwen hebben in een veilige omgeving voor kinderen", liet een woordvoerder van SAAM, de scholengroep waaronder de basisschool valt, toen weten. Voor kinderen die thuis niet opgevangen konden worden, regelde SAAM (nood)opvang.

"Veiligheid is een belangrijke basis voor onderwijs en opvang."

SAAM noemde het besluit om IKC Regenboog tijdelijk te sluiten 'verdrietig'. "Maar veiligheid is een belangrijke basis voor onderwijs en opvang." Woensdag kwam het goede nieuws dat de leerlingen van de basisschool in Oss volgens de politie geen gevaar lopen. De dreigende berichten zouden via Snapchat van buiten Europa verstuurd zijn door een minderjarige jongen.

"We blijven alert."