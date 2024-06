Rare lucht uit garagebox geeft mensen hoofdpijn, mogelijk grondstof drugs

De vreemde lucht die medewerkers van een verhuurbedrijf van garageboxen donderdagavond aan de Ringbaan-Oost in Tilburg roken, blijkt aceton te zijn. De politie vond grote hoeveelheden van het spul in ongeveer vijfhonderd vaten die uitgestald stonden in een garagebox.

Het gaat om zo'n twaalfduizend liter aceton, zegt een woordvoerder van de politie vrijdagochtend. Die houdt er rekening mee dat het spul is bedoeld voor het maken van synthetische drugs. "We doen onderzoek. Er is niemand aangehouden." Medewerkers van het bedrijf voelden zich donderdagavond kort nadat ze de geur hadden geroken misselijk of hadden last van hoofdpijn. Ook omstanders hadden deze klachten. Zij zijn door het personeel van een ambulance onderzocht. Volgens de politie bleef het bij die klachten en hoefden de slachtoffers niet naar het ziekenhuis. Metingen van de brandweer wezen er snel op dat het niet om explosief materiaal ging. DIT IS OOK INTERESSANT: Vreemde geur in garagebox, hulpdiensten massaal uitgerukt