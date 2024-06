Huizen ontruimd na vondst vuurwerkbommen, man krijg taakstraf

Een 31-jarige man uit Werkendam krijgt een taakstraf omdat hij onder meer drugs, vuurwerkbommen, airsoftwapens, kogels en een kruisboog thuis had liggen. Met die kruisboog en een gasdrukwapen heeft de man ook rondgelopen op straat. Na de politie-inval in zijn huis aan de Nieuweweg eind 2021 moesten drie aangrenzende huizen ontruimd worden.

De man hield een aardig lijstje met veroordelingen over aan zijn rechtbankbezoek in Breda donderdag: bedreiging, vernieling, verboden wapen-, munitie- en vuurwerkbezit en het veroorzaken van een ontploffing.

Veroordelingen

In het huis vond de politie op 21 december 2021 na een tip naast illegaal vuurwerk ook een zelfgemaakte vuurwerkbom in de vorm van een ijzeren pijp gevuld met het kruit van vuurwerk. Ook werden munitie, drie airsoftwapens en een kruisboog in beslag genomen.

De man werd toen aangehouden, maar ging eerder dat jaar en in 2023 ook nog in de fout. Zo zou de man ook met een gasdrukwapen en kruisboog over straat hebben gelopen. Dat gebeurde in juli van 2021.

Een paar maanden later, eind november, richtte de man schade aan met een vuurwerkbom. In maart van 2023 ging het opnieuw mis. Toen bedreigde hij iemand met berichtjes zoals ‘ik steek je dood’ en ‘je gaat branden, waarschijnlijk vandaag nog’.

Diezelfde dag vernielde hij met vuurwerk een camera en een boom van het slachtoffer.

Uitspraak

De man krijgt een taakstraf van 100 uur en moet bijna 2300 euro betalen aan twee slachtoffers. Daarnaast moet hij zich binnen drie dagen melden bij de verslavingszorg om zijn alcohol- en drugsgebruik te leren beheersen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Zelfgemaakte vuurwerkbom en kruisboog gevonden in huis Werkendam