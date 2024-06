Raff (10) loopt met samen Oranje-speler Nathan Aké het veld op

Stel. Je bent 10 jaar oud en ineens hangt er een enorme karper aan je hengel. Of je mag zomaar een razendsnel ritje maken in een aardbeienrode Lamborghini. Dat geweldige geluksgevoel overheerst vanavond bij Raff uit Sambeek, want hij mocht samen met Nathan Aké van Oranje het veld oplopen voor de wedstrijd Nederland-Frankrijk.

De 10-jarige Raff deed mee aan een actie van een supermarkt en niet lang daarna kreeg hij een telefoontje. "Ik kreeg te horen dat ik had gewonnen", vertelt hij nog steeds vol ongeloof in het Jeugdjournaal. "Ik dacht, hoe dan! Die kans is zo klein."

De prijs was er niet zomaar één: hij werd verkozen tot spelersmascotte en mocht daarom hand in hand met een voetballer het gras oplopen in het stadion van Leipzig. Ongekend blij was hij. "Ik kon het niet geloven, en rende het hele huis door! " Zijn broertje van 12 baalde wel een beetje. "Ja, die was wel jaloers", zegt Raff. "Maar nu is hij wel blij voor mij dat ik er naartoe mag."

Wie de speler werd waar de kleine Oranje-supporter naast mocht lopen, was nog even afwachten. Zelf hoopte hij op Virgil van Dijk. "Hij is aanvoerder en ik vind het een hele goede verdediger", zegt hij. "Ik wil zeker een praatje maken en misschien ook een knuffel geven." Die knuffel ging dus naar verdediger Aké.

Het duel tegen Frankrijk begon om negen uur. Raff zal de wedstrijd volgen vanaf een mooi plekje op de tribune.

