Guus Meeuwis bespaart groots nu voetbal op buitenschermen minder kost

Organisatoren van oranje-evenementen in Brabant staan te juichen nu de NOS het goedkoper maakt om wedstrijden van het EK voetbal op grote buitenschermen te laten zien. In plaats van drie euro per verwachte bezoeker, wordt nu 75 cent in rekening gebracht. En dat scheelt een flinke slok op de borrel. Niet alleen voor grote evenementen zoals in Rucphen, Schijndel en Schaijk. Ook Guus Meeuwis bespaart groots.

Guus moest eigenlijk ruim 90.000 euro betalen om drie wedstrijden van Oranje te laten zien tijdens zijn concerten in het Philips Stadion. Zo werd vrijdagavond de wedstrijd Nederland-Frankrijk aan zo'n 35000 bezoekers getoond. De zanger hoeft nu veel minder in de buidel te tasten. In totaal nog maar 22.500 euro. Wat hij gaat doen met het verschil van 67.500 euro is nog niet bekend. "Onze aandacht gaat nu volop naar de vier feestelijke shows die nog op de agenda staan en verheugen ons erop dat we dinsdag nog een keer met heel veel Oranje- en Guus fans samen de wedstrijd Nederland – Oostenrijk kunnen kijken", aldus Modestus, het management van Guus.

De aangepaste tarieven gelden met terugwerkende kracht voor het gehele EK. "Dat is goed nieuws", zegt Angelo Heeren, een van de organisatoren van het EK-dorp in Rucphen. "Het is een mooie meevaller. We zijn nu minder geld kwijt aan de schermen. Op de eerste twee avonden waren er telkens zo'n duizend bezoekers op het evenement af gekomen. Voor komende dinsdag verloopt de kaartverkoop ook goed." De lagere prijzen voor het uitzenden van de wedstrijd op grote schermen zijn zeer welkom, zegt Heeren. "Toen we de eerste offerte van Videma (organisatie die licenties regelt red.) kregen, waren we genoodzaakt om de ticketprijzen te verhogen. Het is fijn dat we voor dinsdag en de volgende speelronde de prijzen op tien euro kunnen houden. Lekker laagdrempelig. Het EK-dorp is goed ontvangen. We draaien boven verwachting." De stemming zat er vrijdagavond goed voor het dorpshuis Phoenix in Schaijk. Ook daar werd op buitenschermen naar de verrichtingen van het Nederlands Elftal gekeken. Drie horecaondernemers hielden een gezamenlijk evenement. "De ondernemers waren in ieder geval blij dat de vergoeding voor de uitzendrechten omlaag ging", zo liet de verslaggever van deze omroep weten."

"Vanaf nu geen entree meer", dat meldt Meierijstad Events in Schijndel. "We hebben zojuist bericht gekregen dat vanaf vrijdagavond de kosten voor uitzendrechten op de buitenschermen omlaag zijn gegaan. Bezoekers hoeven geen entree meer te betalen." Mensen die al een kaartje hadden, kregen op vertoon van het kaartje munten voor twee biertjes." Of Guus Meeuwis zijn concertgangers nu ook gaat trakteren op een paar gratis pilsjes is niet bekend. Ongetwijfeld regent het meters bier.