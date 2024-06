Overprikkeld en toch een tattoo laten zetten, het kan in de zaak van Loek

Een gezellig bankje om eerst een kop koffie te drinken, vrolijke kleuren op de muur, geen harde muziek en een eenpersoons behandelkamer. De tattooshop van Loek Derks in Oss ziet er anders uit dan andere. Hij heeft een prikkelarme zaak, zodat mensen die last hebben van overprikkeling zich er ook thuis voelen.

"Ik ben nou eenmaal een mensenmens", zegt Loek, terwijl hij bezig is met een tattoo op een onderbeen. "Ik heb een opleiding in maatschappelijke zorg en beeldende therapie. En daar heb je te maken met mensen die juist veel prikkels willen of juist niet. En daar doe ik nu iets mee in mijn tattoostudio."

De studio van Loek is een gat in de markt, zegt hij: "In de meeste studio's ga je naar binnen, je laat een plaatje zetten en je bent weer weg. Ik kijk echt wat mensen nodig hebben. Wat voor plaatje wil je, wil je dat er iemand bij is, wil je harde muziek of juist niet. Dat doen andere studio’s niet, dus er komen best veel mensen special naar hier."