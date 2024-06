Gewonde bij schietpartij op straat, traumahelikopter opgeroepen

Aan de Rode Kruislaan in Eindhoven is zondag iets na half acht op straat geschoten. Een persoon is gewond geraakt, dat meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd.

"Er is nog geen verdachte aangehouden", meldt een woordvoerder van de politie op X. De woordvoerder benadrukt dat er met man en macht naar de dader of mogelijke daders wordt gezocht. Een traumahelikopter is opgeroepen. Of het slachtoffer een man of een vrouw is, kan de politie niet zeggen. Volgens de woordvoerder is het slachtoffer 'eerder zwaargewond dan lichtgewond'. Later meer.