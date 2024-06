Man neergeschoten midden op straat, politieheli cirkelt over wijk

Aan de Rode Kruislaan in Eindhoven is zondag iets na half acht een man op straat neergeschoten, dat meldt de politie. Twee mannen zijn aangehouden, een vluchtauto is de wijk verderop gevonden.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het bureau, laat een woordvoerder van de politie weten. "Zij zitten vast en worden verhoord." Ze zijn nog altijd op zoek naar andere verdachten in de omgeving. Naar hoeveel verdachten in totaal wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. "We sluiten meerdere aanhoudingen niet uit." Signalementen op Burgernet

Op Burgernet heeft de politie vanavond signalementen van twee verdachten gedeeld. Er wordt gezocht naar een getinte man met een kort baardje in een blauwe Nike jas en een broek met witte streep. De andere verdachte is een getinte man met een zwarte pet, een zwart shirt met een print op de achterkant. Met een politiehelikopter wordt er in de wijk naar ze gezocht. Slachtoffer zwaargewond

De man werd neergeschoten bij een auto aan de Rode Kruislaan en raakte zwaargewond. Een traumahelikopter bracht een trauma-arts. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Tilburg. Meerdere verdachten zouden in een auto zijn gevlucht. Die auto is een kilometer verderop in de wijk gevonden, aan de Yweinstraat. De verdachten zijn van daaruit te voet gevlucht. Een nabijgelegen parkje is afgezet, er lopen agenten met kogelwerende vesten. De politie onderzoekt de auto en de omgeving met behulp van speurhonden.

De grijze Ford (in het midden) zou de vluchtauto zijn (foto: SQ Vision).

Onderzoek op straat vlakbij de vluchtauto (foto: SQ Vision).

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision