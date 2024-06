Kinderen zagen dodelijke schietpartij gebeuren: 'Het heeft grote impact'

Veel kinderen waren zondagavond getuige van de dodelijke schietpartij van zondagavond aan de Rode Kruislaan in Eindhoven. De schietpartij is het gesprek van de dag in de wijk. "Het heeft veel impact in de wijk", zegt schooldirecteur Esther Baten.

In de klassen van basisschool de Ontmoeting in Eindhoven wordt er maandag nagepraat over wat er een dag eerder in de wijk is gebeurd, zegt de schooldirecteur. "Ouders hebben me erover aangesproken bij het begin van de lessen vandaag. We praten er zeker over in de klas. Maar we kijken vooral wat er uit de kinderen komt over wat er gebeurd is aan Rode Kruislaan."

Ook bij andere buurtbewoners is de shock een dag later nog groot. "Ik was in de badkamer toen ik hoorde dat er geschoten werd. Ik ben er meteen naartoe gegaan", vertelt Fidan, die er tegenover aan de Rode Kruislaan woont. Hij is nog zichtbaar aangeslagen als hij vertelt wat hij aantrof toen hij het slachtoffer op straat zag liggen. "Hij was in zijn hoofd geraakt."

Er werd zondag tot laat onderzoek gedaan op de plek van de schietpartij: