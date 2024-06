Oliebollenbakkers zijn vaste plaats weer kwijt: 'Slapeloze nachten'

Woede en verdriet bij oliebollenbakkers Piet en Henny Bierens-de Wit. Al 45 jaar staan ze 's winters op hun vertrouwde plaats bij Winkelcentrum Woensel. Vorig jaar waren ze hun plek bijna kwijt door een systeemfout, dit jaar grijpen ze helemaal mis. "Ik heb al nachtenlang niet geslapen", zegt Henny emotioneel.

"Dit is gewoon niet eerlijk", verzucht Henny. "Deze ellende gaat aan je knagen." Hoe het straks in de winter verder moet? "Geen idee. Ik kan toch niet thuis gaan zitten?" De ophef was vorig jaar zomer groot toen bekend werd dat de oliebollenkraam niet bij Winkelcentrum Woensel zou komen te staan. Door een fout in het nieuwe systeem waren ze de dupe van een dubbele boeking. De klanten lieten zich massaal horen en Henny was heel erg boos op de gemeente Eindhoven. Ze kregen uiteindelijk toch weer een plekje bij het winkelcentrum, maar wel aan de andere kant. Dit jaar moest het stel weer opnieuw intekenen voor de periode november tot en met begin januari. Maar dat was deze keer voor vijf jaar. "We zaten klaar met een bak koffie om klokslag negen uur. Het is zo dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt." De digitale inschrijving ging open, maar het stel greep mis. "De plaats was meteen weg! Ik had geen kans om te klikken."

"Er worden vieze spelletjes gespeeld."

"Dit doe je een collega niet aan", verzucht ze. Volgens haar geldt in de kermiswereld een soort gentlemen's agreement. Het is een ongeschreven regel dat je niet andermans vaste plek inpikt. Ze denkt dat iemand de plekken wil doorverkopen om er grof geld voor te vangen. "Hier worden vieze spelletjes gespeeld."

Foto: Henny Bierens de Wit.

Het systeem deugt volgens haar niet. Sinds vorig jaar heeft de gemeente een nieuw vergunningensysteem. "Loten was beter geweest. Als je een langzame computer of een slecht internetverbinding hebt, maak je geen kans." Andere plekken waren volgens haar niet geschikt of al jarenlang van andere kermisklanten. "Dat kan ik ze niet aandoen." De gemeente helpt ze helemaal niet. "Ze doen niks, hun wil is wet."

"Bedankjes maken me emotioneel."

Het stel wordt overladen met berichten. "Mijn telefoon heb ik dit weekend even uitgezet. Klanten die ons bedanken voor alle mooie jaren, dat maakt me emotioneel. Het is hartverwarmend." Piet legt zich er nog niet bij neer. "Ik blijf strijdbaar! Ik heb mijn advocaat al gebeld."

Reactie gemeente "We begrijpen dat ondernemers teleurgesteld zijn als ze naast hun gewenste of vertrouwde standplaats grijpen. De vraag naar standplaatsen is groter dan het aanbod", vertelt een woordvoerder. "Het systeem voldoet aan het gelijkheidsbeginsel en werkt technisch gezien goed. We zien op dit moment geen aanleiding om verder actie te ondernemen." Over Henny's angst voor fraude zegt de gemeente: "Binnen de regelgeving is bepaald dat de ondernemer die de seizoenstandplaats heeft aangevraagd en heeft toegewezen gekregen, deze persoonlijk moet innemen. Het niet persoonlijk innemen of doorverkopen is dus niet toegestaan. Daar wordt ook op gehandhaafd."