McDonald's mag geen restaurant in Deurne bouwen: 'Oorlog nog niet gewonnen'

Voorlopig komt er toch geen McDonald's in Deurne. De vergunning om een restaurant te bouwen in de wijk Walsberg is afgewezen door het college van burgemeesters en wethouders. Voor veel inwoners is het een grote opluchting, aangezien zij de komst van een het fastfoodrestaurant niet zagen zitten. Toch gaat de vlag nog niet uit, want McDonald's heeft nog zes weken om in beroep te gaan.

Eind vorig jaar heeft McDonald's een aanvraag ingediend om een restaurant te gaan bouwen in Deurne. Daarover ontstond veel commotie. Veel inwoners van het dorp zagen de komst van de fastfoodketen niet zitten. Spandoeken werden er opgehangen en ook een petitie werd door ruim 1400 mensen ondertekend. De inwoners lijken nu hun zin te krijgen, want voorlopig mag McDonald's geen vestiging gaan bouwen op het terrein van partycentrum Van der Putten. Volgens het college van burgemeesters en wethouders is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Er wordt voorlopig geen vergunning afgegeven. Daarmee is de komst van de het fastfoodrestaurant nog niet definitief van de baan. Binnen zes weken kan McDonald's nog in beroep gaan. Bewoners leggen uit waarom ze geen McDonald's in Deurne willen: