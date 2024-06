Voortvluchtige 'Bolle Jos' veroordeeld tot 24 jaar voor cokehandel

Jos Leijdekkers moet 24 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank dinsdag bepaald. Er is genoeg bewijs dat hij zich schuldig maakte aan grootschalige drugssmokkel en het beramen van een moord. De Bredanaar zelf was er ook bij zijn uitspraak niet bij, hij is voortvluchtig. Hij stuurde ook geen advocaat naar zijn proces.

Zes gevallen van drugssmokkel. Daarvan werd hij beschuldigd. Alle zes waren bewezen voor de rechtbank in Rotterdam. Het ging om illegale importen tussen eind 2019 en begin 2020 via de havens van Antwerpen en Rotterdam. In totaal zo'n zevenduizend kilo coke. Leijdekkers had de leiding en stond in contact met de spelers, oordeelde de rechtbank.

Geweld

Een transport werd per ongeluk doorgevoerd vanuit de Rotterdamse haven naar Finland. Leijdekkers stuurde een team om het met geweld terug te halen, maar dat mislukte. Ook die poging diefstal was bewezen voor de rechtbank. "Het gemak waarmee de verdachte het organiseert, oogt haast nonchalant", zei de rechter.

Leijdekkers moet met zijn handel vele miljoenen hebben verdiend. En dit was nog maar een klein deel van de drugs die werd onderschept, maakten de rechters op uit het onderzoek.

Moordplan

Dan was er nog een moordplan, ook bewezen voor de rechtbank. Leijdekkers zou volgens justitie opdracht hebben gegeven tot het vermoorden van Robin van Ouwerkerk. Die werd later vooral bekend als de bouwer van de martelcontainer met onderwereldgevangenis in Wouwse Plantage. Leijdekkers gaf instructies en verstrekte zijn adres en pasfoto. 'Het gemak waarmee wordt gezegd dat iemand moet gaan slapen is ijzingwekkend'.

De liquidatie kon de daders 200.000 euro opleveren maar de plannen strandden, mogelijk omdat de beoogde uitvoerder in een ander onderzoek werd gearresteerd. Van Ouwerkerk is intussen overleden aan een ernstige ziekte.

Crypto

Dat Leijdekkers overal achter zat bleek later uit gekraakte cryptocommunicatie waarin zijn bijnamen opdoken als 'el Presidente' en 'el Ganador' ('de winnaar'). Opvallend was dat de bijbehorende accounts allemaal hetzelfde wachtwoord 'schaats' hadden. En in de chats dook ook vaak dezelfde uitdrukking op: 'alles op zen gangetje' die nergens anders voor kwam. En terugkerende taalfouten zoals 'alsow' in plaats van 'also'. De mobieltjes straalden masten aan in de Turkse plaats Bodrum. Daarvan is bekend dat Leijdekkers daar een tijdje woonde.

De chats werden ondersteund door bewijs in de 'echte' wereld, namelijk de vondst van bijvoorbeeld 1554 coke verstopt tussen fruitpulp uit Brazilië. Soms ook de arrestatie van uithalers in de havens van Antwerpen en Rotterdam. In die zaken zijn er al veel andere verdachten veroordeeld.

Miljarden

Politie en het Openbaar Ministerie (OM) zagen in al die chats aanwijzingen dat er ook veel transporten nooit onderschept zijn. Zo waren er berichten over vier containers op zee. Dat bij elkaar bracht het OM er toe om voor te rekenen dat het een miljoenenbedrijf was, met maandelijks tussen de 70 miljoen en 170 miljoen omzet. Op jaarbasis gaat het dan om ruim twee miljard euro.

Het OM denkt dat ze nog maar het topje van de ijsberg zagen van een ervaren organisatie die onder meer eigen stempels had en een eigen loods voor containers.

De rechtbank heeft een 'bevel gevangenneming' uitgevaardigd. Dat betekent dat 'Bolle Jos' bij een arrestatie meteen zijn straf moet gaan uitzitten.

