Megabeeld Michael Jackson ligt op zijn sterfdag nog altijd te rusten

Het wereldberoemde standbeeld van Michael Jackson ligt ook op de sterfdag van de zanger nog steeds te rusten. Na ruim vijf jaar is nog altijd geen nieuwe bestemming gevonden voor het iconische beeld van de McDonald’s in Best. Het tien meter hoge beeld werd in 2019 plotseling weggehaald nadat de zanger in opspraak was geraakt. "De aandacht ebt snel weg", vertelt de gepensioneerde eigenaar Peter van Gelder.

Het 3000 kilo zware beeld ligt in een loods op een onbekende locatie. "Het is goed geconserveerd", belooft Peter aan de fans. "Het is een never ending story." "Ik vind het wel goed zo. Ik heb me ermee verzoend", vertelt de voormalig McDonald’s-baas. "Ik ga er niet mee te koop lopen als de aandacht er niet is. Toch kan het zo weer opleven als het een hype wordt." Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected]. Het beeld werd in april 2019 weggehaald omdat de ‘King of Pop’ in opspraak raakte door de documentaire 'Leaving Neverland'. Daarin vertellen twee jongens hoe ze slachtoffer werden van seksueel kindermisbruik door de artiest. Na de documentaire ontstond wereldwijd ophef rondom de zanger. Daarom paste het iconische standbeeld volgens de fastfoodketen niet meer bij het imago van het familierestaurant. Zonder aankondiging haalde McDonald’s het beeld op een dag in alle vroegte weg.

Het beeld werd in alle stilte weggehaald.

Zeker twintig pogingen om een nieuwe plek te vinden, liepen op niks uit. "Het afgelopen jaar was het stil. Alles staat op nul. Niks is er veranderd", vertelt Peter. "Heel soms krijg ik er nog vragen over." Almere of Drenthe

De meest serieuze kanshebber was Almere, meldde Omroep Brabant eerder. Het beeld zou mogelijk aan het Michael Jackson-plein komen te staan. Ook hier zorgde de slechte reputatie er uiteindelijk voor dat er een streep door de plannen ging. Een dorpje in Drenthe viel eveneens snel af. Het beeld zou ergens bij een discotheek komen, maar dat wilde de eigenaar niet. Zelfs Johan Vlemmix had plannen. Hij wilde de enorme Michael bij zijn 'paleis Soestdijk II' in Eindhoven neerzetten of bij zijn sterrenwacht in Hoeven, maar het kwam allemaal niet van de grond. The King of Pop overleed op 25 juni 2009. Peter stond even stil bij de datum. Hij houdt de deur open voor een openbare en makkelijk toegankelijke plek voor het standbeeld. "Over een mooie plek willen we altijd praten."