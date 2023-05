Megabeeld Michael Jackson al vier jaar 'verdwenen': dit is ermee gebeurd

Na vier jaar is nog altijd geen nieuwe bestemming gevonden voor het wereldberoemde Michael Jackson-standbeeld van de McDonald’s in Best. Het 10 meter hoge beeld werd in 2019 plotseling weggehaald nadat de zanger in opspraak raakte. Eigenaar Peter van Gelder zegt tegen Omroep Brabant dat alle plannen voor een nieuwe bestemming nu echt zijn mislukt. "Het is een stille dood gestorven."

Interesse was er genoeg voor het beeld van 3000 kilo. "Zeker twintig serieuze pogingen zijn er geweest om een nieuwe plek te vinden", vertelt Van Gelder, afzwaaiend eigenaar van de McDonald's in Best. "Hij is niet vernietigd en ligt niet op de vuilnisbelt. Het beeld ligt opgebaard in een loods, wachtend op betere tijden", grapt hij maar. "Je kunt hem zo neerzetten." Het beeld werd in april 2019 weggehaald omdat de ‘King of Pop’ in opspraak raakte door de documentaire 'Leaving Neverland'. Na de documentaire ontstond wereldwijd ophef rondom de zanger. Daarom paste het volgens de keten niet meer bij een familierestaurant. Zonder aankondiging haalde McDonald’s het beeld in alle vroegte weg. "Ik heb me er inmiddels bij neergelegd", zegt Van Gelder. De meest serieuze kanshebber was Almere. "We zijn daar ook geweest. Met een aantal raadsleden hebben we een mooie plek bezocht", weet Peter. Zo werd volgens hem onder andere gedacht aan het Michael Jackson-plein. Maar ook hier zorgde de slechte reputatie er uiteindelijk voor dat het beeld er niet geplaatst werd. "Daar loopt het keer op keer op stuk."

"Het moet altijd beschikbaar zijn voor alle fans."

Ook een Drents dorpje viel al snel af. "Ik weet niet eens meer hoe het heet", zegt van Gelder. "Het beeld zou ergens bij een discotheek komen. Maar dat lag enorm afgelegen." En dat is een deal-breaker. "De plek moet altijd beschikbaar zijn voor alle fans." Om dezelfde reden viel ook een Belgische kasteeleigenaar af. Die zou zijn tuin maar een paar keer per jaar willen opstellen. Dat zag Van Gelder niet zitten. "Alles is mislukt." Zelfs Johan Vlemmix had plannen voor het enorme beeld. Hij wilde de enorme Michael bij zijn 'paleis Soestdijk II' in Eindhoven neerzetten. "Ik heb nooit antwoord van de gemeente gehad", stelt Vlemmix. Zijn 'Soestdijk II' is inmiddels verkocht, maar Vlemmix oppert telefonisch een ander idee aan Omroep Brabant. "Ik wil het wel bij mijn sterrenwacht neerzetten als de eigenaar dat goed vindt, daar kan niemand me tegenhouden." Peter van Gelder "Ik zou het leukste vinden als iedereen kan hem zien. Ik wil het niet verkopen, daar gaat het mij niet om", benadrukt de eigenaar. "Ik ben zelf niet actief op zoek. Als iemand zich meldt, dan is 'ie van harte welkom." Al lange tijd heerst er mysterie rondom het beeld. Vanwege de gevoeligheid rond de legendarische zanger, werden er nauwelijks mededelingen over gedaan. Ook nu wil Van Gelder niet vertellen in welke plaats het beeld ligt. "Dat is geheim." De franchisenemer van het restaurant in Best liet het beeld in 1996 bij zijn restaurant plaatsen. Afgelopen zondag stopten Peter en zijn vrouw Nelly na 37 jaar met hun twee McDonald's-restaurants. Of hij nog vertrouwen heeft in een mooie bestemming voor het beeld? "Eerlijk gezegd niet zo. We zien wat er gebeurt."

Het Michael Jackson-beeld in Best (foto: archief).