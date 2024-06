Maatregelen na branden in Oosterhout, camera's en pand gaat op slot

Na de vernielingen en branden bij een appartementencomplex in aanbouw aan de Bredaseweg in Oosterhout gaat de gemeente Oosterhout ingrijpen. Vanaf dinsdag is het pand op slot en er komen voor een periode van zes weken camera's te staan. Waarnemend burgemeester Frans Backhuijs hoopt hiermee het vandalisme te stoppen.

De appartementen in aanbouw zijn de afgelopen weken doelwit van branden en vernielingen. In een week tijd werd er twee keer brand gesticht en er was ook een derde poging. Het is de bedoeling dat er dertien woningen worden gebouwd, maar de bouw is door de incidenten stilgelegd. Buurtbewoners zeiden zondag tegen Omroep Brabant dat zij denken dat de acties gericht zijn tegen de aannemer.

"We verwachten dat de maatregelen bijdragen aan de rust in uw straat."