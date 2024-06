Guus Meeuwis koninklijk onderscheiden: zanger mag zich nu Officier noemen

Koninklijke erkenning voor Guus Meeuwis, die bezig is aan zijn laatste 'Groots met een Zachte G'-concerten. Hij is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Tilburgse zanger werd dinsdag met het nieuws verrast door burgemeester Theo Weterings. "Een ongelofelijke eer."

Meeuwis stond op het punt om zelf de crew van 'Groots' te bedanken voor hun inzet in de concertenreeks. In 2013 kreeg de zanger ook een koninklijke onderscheiding, toen werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het is deze dinsdag de voorlaatste dag dat Meeuwis optreedt in het Philips Stadion in Eindhoven. Na woensdag stopt 'Groots met een zachte G' voorgoed. De zanger was dinsdag daarom van plan om zijn crew in het zonnetje te zetten en ze een eigen Groots-onderscheiding te geven. Maar nog voordat hij de kans kreeg om dat te doen, verraste burgemeester Weterings de zanger en zijn crew.

Meeuwis kreeg de titel voor zijn verdiensten in de Nederlandstalige popmuziek. Volgens de gemeente heeft de zanger zijn stempel weten te drukken als zanger. "Hij is vandaag de dag een van de grootste artiesten binnen de Nederlandstalige popmuziek. Zo is hij als single artiest wereldrecordhouder met de meeste concerten in één stadion", licht de gemeente toe.

Optredens in buitenland

De prestaties van Meeuwis worden opvallend en bewonderenswaardig genoemd. Zo was de gemeente onder de indruk van zijn inzet tijdens de coronapandemie. Toen zette Meeuwis de band The Streamers op, waarin Nederlandse artiesten samen muziek zongen en zo zorgden voor afleiding en verbinding tijdens de lockdown. Naar livestreams van de band keken destijds miljoenen mensen en optredens in het Olympisch Stadion en Gelredome waren meerdere keren uitverkocht.

Meeuwis wordt ook geroemd om zijn optredens in het buitenland. Hij trad met zijn Nederlandstalige muziek op in Londen, Parijs en New York. Veel fans reisden met de zanger mee. "Waar Guus verscheen, scheen de zon met hem mee", vindt burgemeester Weterings.

Meeuwis was dinsdag compleet verrast en zei enorm vereerd te zijn met zijn nieuwe koninklijke onderscheiding. "Maar als u het niet erg vindt, burgemeester Weterings, geef ik nu graag mijn crew een Grootse onderscheiding. Ik kan het namelijk niet vaak genoeg benadrukken: Groots, dat zijn we samen", zei Meeuwis.

Eerdere onderscheidingen

Dit is niet de eerste keer dat de Tilburgse burgemeester hem een onderscheiding geeft. Zo kreeg Meeuwis in 2022 de Gouden Erepenning van de gemeente Tilburg. En in 2013 werd Meeuwis, ook vlak voor een Groots-concert, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit allemaal voor zijn werk als artiest.