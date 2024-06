112-nieuws: autobrand in Valkenswaard • bord boswachterij beschoten

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

02.07 Bord van boswachterij beschoten Er is geschoten op een bord van boswachterij Dorst aan de Oude Tilburgsebaan bij Dorst. Dat maakte de politie Dongemond afgelopen nacht bekend op Instagram. Waarom dit gebeurd is, wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen zich te melden. Mensen die hier iemand hebben gezien met een vuurwapen, krijgen het advies 112 te bellen en deze niet zelf te benaderen. Foto: Instagram politie Dongemond

00.41 Autobrand in Valkenswaard Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Het vuur werd iets voor middernacht ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De politie gaat ervan uit dat de brand is veroorzaakt door een technisch mankement. De auto stond enkele meters van het huis waar de eigenaar lag te slapen. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto aan de Maastrichterweg in Valkenswaard verloren ging (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Vermoedelijk ontstond de autobrand door een technisch mankement (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

23.55 Te zwaar beladen vrachtwagen De vrachtwagen die maandagavond slingerend over de A58 reed, was inderdaad te zwaar beladen. Dat meldde de politie Markdal gisteravond op Instagram. "Zo'n 41 procent te zwaar op de voorste as en 21 procent te zwaar op de achterste as." Dat leverde een heel duur proces-verbaal op. Na het overladen van een deel van de lading mocht de chauffeur zijn weg vervolgen. Foto: Instagram politie Markdal

23.54 Brand huis Waalre De achterkant van een huis aan de Mariannestraat in Waalre is gisteravond door brand verwoest. De twee bewoners raakten lichtgewond en hadden het benauwd vanwege de rook. Zij zijn ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere huizen. Lees hier meer. De brand brak uit aan de achterkant van het huis aan de Mariannestraat in Waalre (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Vanwege de brand in Waalre werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

23.48 Handhaver mishandeld In Breda is gisteravond een handhaver mishandeld. De verdachte is aangehouden en vastgezet. De aanleiding voor de mishandeling wordt onderzocht. "Met de boa gaat het gelukkig goed", laat de politie Markdal op Instagram weten. Foto: Instagram politie Markdal