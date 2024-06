112-nieuws: automobiliste stapelt fout op fout • gewonden bij aanrijding

13.34

De N279 in Beek en Donk is dicht omdat er vanmiddag twee auto's frontaal op elkaar zijn gereden. De brandweer heeft twee mensen uit de auto's gehaald. Hoe het met ze gaat, is niet duidelijk. Er zijn drie ambulances en twee brandweerauto's op de plek van het ongeluk. De weg is in allebei de richtingen afgesloten. In een van de auto's zat ook een hond die gewond is geraakt bij de aanrijding. Voor het dier is de dierenambulance opgeroepen.